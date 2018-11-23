Эксперты разработали ряд рекомендаций с целью уменьшения и предотвращения конфликтных ситуаций в объединенных территориальных громадах

Специалисты рекомендуют обращать внимание на сферы земельных и религиозно-конфессиональных отношений, в которых, по их мнению, в ближайшее время вероятен рост конфликтогенного потенциала.

Киев. 23 ноября. УНАН. Эксперты разработали ряд рекомендаций для центральных органов власти и местных органов с целью уменьшения и предотвращения конфликтных ситуаций в объединенных территориальных громадах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН «Почему бунтуют украинские громады: реальные истории конфликтов» заявили эксперты Всеукраинской общественной организации «Ассоциация содействия самоорганизации населения».

По словам головы Всеукраинской общественной организации «Ассоциация содействия самоорганизации населения» Алексея Колесникова, существует семь наиболее распространенных типов конфликтов в украинских громадах: конфликты по поводу самого объединения, по поводу распределению ресурсов между населенными пунктами в составе ОТГ, вокруг организации социальной инфраструктуры (оптимизация сети учебных, медицинских и культурных учреждений), земельные конфликты, споры об эффективности местной власти в ОТГ, недоразумения в среде местной элиты и противоречия между властью ОТГ и района. "Одними из самых распространенных являются конфликты между властью ОТГ и района, ведь процесс объединения громад постепенно приводит к тому, что полномочия райгосадминистраций существенно сужаются, а смысл в существовании райсовета просто исчезает", - рассказал он.

Земельные конфликты, по словам Колесникова, в будущем также рискуют стать одними из наиболее распространенных.

"Они участились в 2018 году, когда начался процесс передачи ОТГ земель сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Одной из причин их возникновения является то, что нет соответствующего законодательного поля, например, не определены сроки передачи земель и другие важные факторы. Кроме того, иногда случается, что люди получают земли, которые уже находятся в аренде, и чтобы начать ими пользоваться, им приходится ждать завершения предыдущего договора", - сказал аналитик.

Социолог Всеукраинской общественной организации «Ассоциация содействия самоорганизации населения» Виктория Баласанян отметила, что значительная часть конфликтов возникает из-за нехватки надлежащей коммуникации власти с громадой, когда руководство представляет громаде уже готовые решения, а не привлекает ее к обсуждению.

"Положительным является то, что сейчас в ОТГ почти отсутствуют серьезные конфликты на этнической почве. В то же время возрастает риск развертывания межконфессиональных конфликтов, в частности между сторонниками различных православных церквей в контексте предоставления автокефалии Украинской православной церкви, после чего в громадах может развернуться борьба за религиозные сооружения. Первые сигналы вызревания таких конфликтов в громадах уже возникают", - подчеркнула Баласанян.

Социолог Баласанян добавила, что большинство выявленных в общинах конфликтов протекают без применения насилия, а в основном решаются в правовом поле.

В то же время эксперты выработали определенный набор рекомендаций для государства по принятию шагов, которые следует предпринимать на национальном уровне с целью снижения конфликтных ситуаций в объединенных территориальных громадах, в также для граждан о шагах, которые следует осуществлять на местном уровне.

В частности, на законодательном уровне предлагается определить будущие модели районного разделения и соответствующей управленческой структуры для того, чтобы уменьшить уровень конфликтности по линии "район-громада". Колесников объяснил, что это нужно с той целью, чтобы снять вопрос о том, каким будет районное разделение.

"Это бы в определенной степени нивелировало сопротивление районной ветви власти на сегодняшний день. Они бы понимали четко перспективу, и понимали, что собственно их сопротивление не имеет смысла, а необходимо адаптироваться к тому, что происходит", - сказал Алексей Колесников.

Эксперты предлагают воплотить эти законодательные изменения в рамках государственной политики, направленной на трансформацию административно-территориального устройства Украины.

"Нужны законодательные рамки по вопросам земельных отношений, потому что без них конфликты в земельной сфере просто неизбежны", - заявил Колесников.

Эксперты предлагают создать необходимую законодательную основу для полноценной передачи громадам земель за пределами населенных пунктов с четким определением полномочий органов местного самоуправления и порядка осуществления передачи.

Кроме того, по его словам, государству стоит пересмотреть модель государственной политики в сфере местной демократии. В частности, речь идет о необходимости усиления законодательного регулирования ее инструментов и введения обязательного принятия уставов территориальных громад.

"Государству следует наладить на уровне правительства и с помощью соответствующих областных и районных госадминистраций постоянный мониторинг конфликтных ситуаций для того, чтобы реагировать на действительно острые, опасные случаи, потому что не все конфликты требуют вмешательства государства, но есть такие, где такое вмешательство необходимо", - сказал Колесников.

В частности, особое внимание эксперты советуют обращать на сферы земельных и религиозно-конфессиональных отношений, в которых, по их мнению, в ближайшее время вероятен предполагаемый рост конфликтогенного потенциала.

"Очень важно, чтобы с центрального уровня власти на местный и региональный уровень шел четкий посыл, четкий сигнал, что любое блокирование реформы недопустимо, так как оно действительно происходит на уровне РГА", - заявил Колесников.

Также эксперты рекомендуют органам местного самоуправления в ОТГ налаживать и поддерживать системную коммуникацию с жителями, используя все возможные каналы.

"Им необходимо учиться системно коммуницировать с жителями, то есть налаживать эту коммуникацию. Как показывает наш опыт, они не понимают, как это должно происходить", - добавил Колесников.

По его словам, системная коммуникация значительно предшествует принятию самых решений. Громаде надо тщательно объяснять содержание и цели подготовки и принятия решений, а не навязывать их.

"Очень важно для граждан – это как можно скорее, но обязательно с привлечением жителей разработать и принять устав территориальной громады, все другие связанные с ним нормативно-правовые акты, которые регулируют и четко устанавливают правила игры для таких инструментов как общее собрание, местные инициативы, общественные слушания, электронные петиции, консультации с общественностью и т.д.", - подчеркнул глава Всеукраинской общественной организации «Ассоциация содействия самоорганизации населения» Алексей Колесников .

Он убежден, что это даст возможность жителям самим инициировать соответствующее взаимодействие с недостатком.

Также эксперты предлагают в случае оптимизации социальной инфраструктуры предусмотреть и применять компенсирующие меры в населенных пунктах, которые понесли "потери" (например - закрытие школ), вкладывать средства в создание новых объектов.