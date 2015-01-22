Профсоюзы просят правительство оплатить задолженность госпредприятий по обслуживанию Чернобыльской зоны в размере 131 млн грн

Киев. 22 января. УНИАН. Профсоюзные организации, представляющие интересы работников в Чернобыльской зоне отчуждения, просят правительство в ближайшее время оплатить задолженность в размере 131 млн грн за прошедший год перед госпредприятиями, которые обслуживают и ведут производственные работы в зоне отчуждения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель профкома государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» Максим Орлов.

«Прежде всего, нужно решить вопросы финансирования задолженности предприятий зоны отчуждения за 2014 год. Второе - не сводить на «ноль» выполнение работ в зоне отчуждения», - сказал Орлов.

По его словам, в Чернобыльской зоне есть ряд программ по обеспечению экологической безопасности, которые гарантируются государством, а при их остановке могут быть замечания и недовольства от международных доноров, финансирующих эти проекты.

Присутствующий на пресс-конференции представитель Атомпрофсоюза Украины в Чернобыльской объединенной организации профсоюза Николай Тетерин сообщил, что задолженность по государственным программам в Чернобыльской зоне за прошлый год составляет 131 млн грн. Из них: 33 млн грн – задолженность по заработной плате, а 62 млн грн - долги за пользование энергоресурсами.

«Мы в прошлом году недополучили почти 221 млн грн. То есть, почти 33% от финансирования, которое предусмотрено, вернулось в бюджет. Это поставило предприятия зоны отчуждения в критическую ситуацию», - добавил Тетерин.

При этом он отметил, что на 1-й квартал текущего года для выплат зарплат на предприятиях по обслуживанию Чернобыльской зоны отчуждения выделено значительно меньше средств, чем это необходимо.

«Потребность «Радона» - 11 млн грн, выделили меньше 1 млн грн. Предприятиям зоны отчуждения заложено 3,8 млн грн, а надо 40 млн. По Чернобыльской станции предусмотрено 83 млн грн, а надо больше 115. И это только на зарплату. А за энергоносители как расплачиваться?», - подчеркнул Тетерин.

По его словам, при таком финансировании международные проекты в Чернобыльской зоне находятся фактически под угрозой срыва.

«Мы больше терпеть это не можем и не будем. Вчера (21 января – УНИАН) мы провели предупредительную акцию протеста. Нам пообещали, что до 1 февраля долг за 2014 год вернут, а при внесении изменений в бюджет предусмотрят более-менее нормальное финансирование на 2015 год», - сказал Тетерин, усомнившись в выполнении таких обещаний.

При этом оба представителя профсоюзов выразили надежду, что правительство не оставит эту проблему без внимания, поскольку в противном случае рабочие зоны отчуждения будут готовить новые акции протеста.

Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года в ходе планового заседания Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» было принято решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.

Справка УНИАН. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС - запрещённая для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению долгоживущими радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области, а также часть Житомирской области вплоть до границы с Беларусью.