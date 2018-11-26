Активисты объявили о запуске новой платформы для мониторинга нарушений в системе госзакупок Prozorro (видео)

Он также считают, что необходимо срочно разработать новое законодательство о публичных закупках.

Киев. 26 ноября. УНИАН. Ассоциация предпринимателей и промышленников – поставщиков товаров, работ и услуг для государственных нужд объявила о запуске новой платформы для мониторинга нарушений в системе госзакупок Prozorro, а также призвала власть к совместной разработке нового законодательства о публичных закупках.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН рассказал президент Ассоциации предпринимателей и промышленников – поставщиков товаров, работ и услуг для государственных нужд, глава комиссии «По прозрачности закупок» Владимир Доброскок.

«Прошло уже три года, как была запущена система Prozorro. Наша ассоциация изначально поддерживала саму систему публичных закупок, которая была действительно огромным шагом вперед. Изначально при запуске системы ставились ключевые цели – побороть коррупцию в сфере госзакупок, сделать доступной информацию по любым торгам, упростить процедуру участия для участников и поставщиков государственных нужд, и самое важное – сэкономить бюджетные средства. Несмотря на это, вопрос о борьбе с коррупцией, благодаря которому изначально «раскрутилась» Prozorro - ее сегодня не то что не преодолели, а она увеличилась. Появились очередные «договорняки», непонятные участники, которые срывают торги, происходит демпинг», - заявил Доброскок.

Согласно данным опроса, проведенного ассоциацией среди двухсот активных участников торгов на платформе Prozorro, уровень доверия к системе госзакупок упал до 15% с 90% на момент запуска.

При этом 75% участников выразили категорическое недоверие к системе, еще 10% - затруднились ответить.

По словам Доброскока, честные участники торгов в системе продолжают сталкиваться с демпингом – на тендеры выходят недобросовестные участники, которые ставят «любые цены, лишь бы выиграть».

«В результате торги либо срывались, либо потом поставщик был не в состоянии выполнить свои условия, а деньги пропадали из бюджета. Мы уже предлагали, как с этим бороться – необходимо обеспечение выполнения договора в виде гарантий. Второе – это четко выписанные требования к участникам, то есть участником не может быть любой, кто захотел, а потом не в состоянии выполнить. Третье – аукционы не должны проводиться в три этапа, должны быть новые правила, ведь это порождает коррупцию со стороны площадок. По нашим источникам, со стороны Prozorro стала продаваться информация – 500 долл. за раскрытие информации, какую цену поставил участник», - сказал президент ассоциации.

По его словам, для мониторинга «госзакупок с вопиющими нарушениями, чтобы была реакция правоохранительных органов», уже с 1 декабря будет запущена специальная платформа.

«Мы приняли на совете ассоциации решение о создании платформы «За прозрачность на Прозорро», куда мы приглашаем общественные организации, журналистов, заказчиков, участников, народных депутатов, правительство. У нас будет две секции – будет сообщаться о нарушениях со стороны заказчиков, учитывая предвыборную кампанию, и с другой стороны разработка нового закона «О публичных закупках», а может и двух, что было бы более правильным. Для нас принципиально, чтобы это сдвинулось с мертвой точки. И по результатам работы платформы мы будем сообщать украинскому народу о том, что происходит сегодня в госзакупках», - сказал Доброскок.

Он подчеркнул, что на сегодня необходима разработка двух новых законов в сфере публичных закупок.

«Необходимо разработать несколько законов – первый для простых тендеров, закупок таких товаров как бензин, мясо, продукты питания – то есть вещи, которые регламентированы ГОСТами и по ним очень просто проводить процедуры. Четко выписывается квалификация, которая необходима для поставщиков. И отдельно нужен закон для сложных процедур, потому что нельзя одним законом прописать закупку сливочного масла и сложного медицинского оборудования или строительных работ», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу. В 2017 году Украина провела государственные закупки в системе Prozorro на сумму 500,3 млрд грн.

В октябре 2018 года Счетная палата Украины начала уже третью по счету с начала года проверку системы электронных государственных закупок Prozorro.