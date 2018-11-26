Аудиоверсии книг отправят в 64 специальные библиотеки, а также разместят на сайте «Первой интернет-библиотеки для незрячих в Украине».

Киев. 26 ноября. УНИАН. В Украине стартовал второй этап всеукраинской волонтерской акции «Озвучим книги для незрячих».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель «Видавництва Анетти Антоненко» Анетта Антоненко.

«Волонтерский проект «Озвучим книги для незрячих» стартовал в конце 2016 года и был задуман как пополнение аудиокнигами специализированных библиотек для незрячих. Сейчас решили сделать его бессрочным, ведь книг выходит все больше и их запасы необходимо пополнять», - отметила она.

Волонтерами акции стали украинцы: работники творческих коллективов, актеры кино и театров, журналисты телекомпаний и радиостанций, которые имеют навыки и технические возможности для звукозаписи. Они бесплатно озвучили и подарили 48 книг специальным библиотекам для людей с проблемами зрения.

По словам издателя, благодаря поддержке Украинского культурного фонда в 2018 году волонтеры, которые не владеют собственным оборудованием, будут иметь возможность воспользоваться арендованными звукозаписывающими студиям.

«Наше издательство, а с 2018 года еще издательства «Фоліо», «Нора-друк», «Ніка-центр» предоставляют бесплатные права на создание аудиоверсий книг в рамках проекта. Сейчас к акции присоединились и другие издательства», - подчеркнула Антоненко.

Она отметила, что каждая аудиоверсия книги будет отправлена в 64 спецбиблиотеки, а также размещена на сайте «Первой интернет-библиотеки для незрячих в Украине», чтобы аудиозаписями могли пользоваться граждане из самых отдаленных уголков страны и мира.