В течение года хотя бы одну печатную книгу прочитали 62% украинцев - результаты исследования

Более трети украинцев являются читателями электронных книг, а аудитория аудиокниг за последние 4 года выросла втрое.

Киев. 27 ноября. УНИАН. В течение года хотя бы одну печатную книгу прочитали 62% украинцев.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты всеукраинского исследования "Ukrainian Reading Publishing Data 2018", проведенного культурно-издательским проектом ОО "Читомо" совместно с цифровым издательством GUTENBERGZ в сотрудничестве с социологической службой Центра Разумкова.

"Когда мы начинали это исследование, то были настроены довольно скептически: потенциальные культурные и интеллектуальные сдвиги в общественном сознании после Революции Достоинства, очевидно, могли быть полностью нивелированы неблагоприятными экономическими обстоятельствами, ростом цен на книги, возвращением русской книги на украинский рынок. Однако результаты нас удивили - можем отметить положительную динамику в росте книжной аудитории, положительные тенденции в языковом, жанровом и даже гендерном аспектах. Теперь мы можем заявлять о перспективности книжного рынка в Украине, опираясь на конкретные цифры", - отметила соучредитель ОО "Читомо" Ирина Батуревич.

По ее словам, 62% украинцев в течение года прочитали хотя бы одну печатную книгу, 22% - несколько раз в год, 19% - несколько раз в месяц, 16% - несколько раз в неделю, около 8% читают печатные книги каждый день. Никогда не читают печатных книг около 36% респондентов.

Батуревич добавила, что более трети украинцев являются читателями электронных книг, а аудитория аудиокниг за последние 4 года выросла втрое.

Как отметил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, 38% опрошенных в течение года купили и прочитали хотя бы одну книгу.

"Если вычислять из общего количества населения в возрасте от 18 до 59 лет, то это около 10 млн человек", - подчеркнул он.

По словам Батуревич, в настоящее время растет количество людей, которым неважно, на каком языке читать книги - на русском или украинском.

"Любопытно, что молодые чаще старших выбирают украинский язык. Это свидетельствует о том, что есть большие основания для продолжения тенденции украиноязычного чтения в будущем", - добавил Быченко.

Данные опроса свидетельствуют, что самыми популярными издательствами среди украинцев являются “Ранок”, “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” та “Книжковий клуб сімейного дозвілля”.

"Самым популярным автором ожидаемо стала Лина Костенко, ей уже "наступает на пятки" Сергей Жадан, третье место занял Юрий Андрухович", - рассказала соучредитель ОО "Читомо".

Кроме того, по словам Батуревич, опрос провели и среди популярных украинских издателей.

"Среди наибольших отраслевых проблем они видят низкую покупательную способность населения, нехватку дистрибьюторов и сетей книгораспространения и отсутствие культуры чтения", - добавила она.

Опрос проводился с 26 октября по 1 ноября среди украинцев в возрасте от 18 до 59 лет во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по репрезентативной выборке (2013 респондентов). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Экспертный опрос издателей проводился с 12 по 23 ноября среди участников крупнейших книжных выставок страны (102 респондента) путем онлайн-анкетирования участников и путем телефонных интервью.