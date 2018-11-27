Экологи, писатели и журналисты подписали меморандум о создании механизма мониторинга качества жизни в Украине и украинцев за рубежом (фото, видео)

Речь идет о мониторинге в сферах качества жизни человека, его здоровья и защиты окружающей среды; государственной политике в гуманитарной сфере; состоянии соблюдения прав человека и эффективности реформирования системы нацбезопасности.

Киев. 27 ноября. УНИАН. Национальный союз писателей Украины, общественная организация «Совет по экологической безопасности» и Конфедерация журналистских организаций Украины подписали Меморандум о создании механизма мониторинга качества жизни в Украине и украинцев за пределами Украины.

Подписание меморандума состоялось во время круглого стола в УНИАН.

Как отметил представитель Конфедерации журналистских организаций Украины, кандидат исторических наук, председатель Всеукраинской общественной организации «Честное слово» Владимир Омельчук, подписание меморандума направлено на «решение проблем создания механизма преодоления вызовов во внешней и внутренней сфере благодаря созданию системы мониторинга качества этих процессов, прежде всего, качества жизни в Украине».

Один из участников подписания меморандума, председатель «Совета экологической безопасности Украины», кандидат юридических наук Сергей Орехов пояснил, что экологи совместно с писателями и журналистами решили создать «общий государственный блок, направленный на совместное обеспечение национальных интересов».

«Наша задача - постоянно обеспечивать будущее наших граждан. Мы не довольны положением в Министерстве экологии Украины, которое качественно не реализовали ни одной экологической программы. Государственный аудит выявил миллиардные нарушения в расходовании бюджетных средств при реализации государственных программ», - сказал Орехов.

Представитель организации сообщил, что ими были начаты переговоры по привлечению международных инвестиций в решение проблем экологической безопасности.

«Мы все объединяемся, чтобы дать отпор преступлениям в сфере качества жизни человека. Ради будущих поколений», - констатировал Орехов.

Кроме того, он отметил отсутствие закона, который бы защищал активистов-экологов. «Мы это исправим и будем инициировать закон о защите экологических активистов», - сообщил председатель организации.

В свою очередь, председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский заметил, что вопросы экологической культуры и экологической безопасности для Украины чрезвычайно важны.

Он отметил ряд проблемных вопросов в этой сфере. «Можно говорить об экологической безграмотности населения, практически поголовной. И об экологической безответственности властей всех уровней, от местных властей до самой высшей», - сказал Сидоржевский.

В меморандуме отмечается, что к основным направлениям сотрудничества стороны относят, в частности, разработку и реализацию совместных программ мониторинга качества жизни в Украине и украинцев за ее пределами.

Темами для рассмотрения и разработки программ определяется все то, что касается круга вопросов «Человек - Семья - Нация - Страна». Главными направлениями будут проекты, связанные с мониторингом в следующих областях: качество жизни человека, в частности, его здоровье и охрана окружающей среды; государственная политика в гуманитарной сфере; состояние соблюдения прав человека в Украине; эффективность реформирования системы национальной безопасности Украины.

Так, во время мероприятия Орехов и Сидоржевский поставили свои подписи под меморандумом. Третий подписант меморандума - председатель Конфедерации журналистских организаций Украины Юрий Бондарь.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/83068