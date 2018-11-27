Николай Мельниченко обещает передать официальным представителям США записи о якобы нарушении Порошенко законодательства (фото, видео)

Киев. 27 ноября. УНИАН. Экс-майор Управления Государственной охраны Украины Николай Мельниченко обещает в ближайшие дни передать официальным представителям США записи о якобы нарушении президентом Украины Петром Порошенко законодательства.

Об этом Мельниченко сообщил с помощью скайп-связи на пресс-конференции в УНИАН.

«Я собираюсь в ближайшие дни передать записи официальным представителям США, которые, по моему убеждению, указывают на то, что Петр Алексеевич Порошенко осуществлял преступления против Украины, нарушал действующее законодательство», - заявил он.

На уточняющий вопрос журналистов, о каких именно записях идет речь, в частности, когда они были сделаны, или это записи того же периода, которые были обнародованы в 2000 году, Мельниченко ответил: «В том числе».

«Я заявлял ранее, и я информацию по конкретным преступлениям Петра Алексеевича не обнародовал. Вся информация будет передана американским правоохранительным органам», - отметил он

Вместе с тем Мельниченко отказался сообщить, о чем идет речь в записях.

Как сообщал УНИАН, осенью 2000 года Мельниченко обнародовал якобы записи разговоров тогдашнего президента Леонида Кучмы с другими украинскими чиновниками, которые привели к так называемому «кассетному скандалу».

Согласно информации, предоставленной Департаментом контрразведки СБУ от 11 апреля 2018 года, Мельниченко фактически проживает в г. Метючен, штат Нью Джерси, США.

Фото с пресс-конференции:https://photo.unian.net/rus/themes/83072