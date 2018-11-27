Адвокаты считают, что дело против экс-майора Мельниченко открыто с целью «политического давления» на подзащитного (фото, видео)

Адвокат и жена экс-майора Управления Государственной охраны Николая Мельниченко Наталья Розинская заявила, что суд принял решение о наложении ареста на недвижимость с целью дискредитации мужа.

Киев. 27 ноября, УНИАН. Адвокат и жена экс-майора Управления Государственной охраны Николая Мельниченко Наталья Розинская считает, что уголовное дело против него открыто с целью «политического давления».

Об этом она заявила на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Наталия Розинская сообщила, что обратилась в Интерпол о невозможности объявления Мельниченко в международный розыск «из-за политических обстоятельств и политического давления» и политических преследований. При этом она подчеркнула, что Мельниченко имеет «статус политического беженца с 2001 года и находится в США на законных основаниях».

Розинская также утверждает, что располагает документами о том, «как Генеральная прокуратура Украины дает распоряжение контрразведке Украины», чтобы сотрудники контрразведки следили за ней и ее мужем в другом государстве, где они имеют статус беженцев. По словам Розинской, они обратятся в Министерство юстиции США и будут выяснять законность таких действий.

Адвокат Розинская отметила, что поданы соответствующие документы, в которых содержится требование передать дело «по надуманным обвинениям против майора Мельниченко» из Генпрокуратуры в другой правоохранительный орган.

«Мы требуем вызвать господина Луценко (генпрокурора Украины Юрия Луценко - УНИАН) в качестве свидетеля по делу, как мне кажется, о надуманных обвинениях майора Мельниченко, потому что Луценко был свидетелем тех событий - 2002-2004 годы, активным участником тех событий (кассетного скандала и акций протеста против тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы - УНИАН).

В свою очередь, адвокат Татьяна Лежух-Вовк отметила, что в мае 2018 года Печерский райсуд Киева принял решение о даче разрешения на задержание Мельниченко на основании того, что «он якобы уклоняется от следствия и место его нахождения неизвестно».

Она подчеркнула, что это постановление суда обжаловано. По словам Лежух-Вовк, Мельниченко болеет и поэтому ему трудно прибыть в Украину, а также существует угроза его жизни, поэтому было заявлено ходатайство о проведении досудебного расследования «в дистанционном режиме, в частности, проведение допроса в режиме видеоконференции».

По словам адвоката, ГПУ направила запрос в соответствующие органы США, но на этот запрос еще нет официальной ответа.

По словам Лежух-Вовк, недавно выяснилось, что в сентябре 2018 года суды вынесли четыре постановления, которыми накладывался арест на якобы имущество Мельниченко. Вместе с тем адвокат утверждает, что все имущество «принадлежит третьим лицам» или является имуществом Розинской, которое она приобрела еще до вступления в брак с Мельниченко.

В свою очередь Наталия Розинская добавила, что суд принимал такие решения с целью дискредитации ее мужа.

Адвокат Розинская подчеркнула, что готовятся документы в Европейский суд по правам человека, чтобы «добиться справедливого решения».

Как сообщал УНИАН, осенью 2000 года Мельниченко обнародовал якобы записи разговоров тогдашнего президента Кучмы с другими украинскими чиновниками, что привело к так называемому кассетному скандалу.

Согласно информации, предоставленной Департаментом контрразведки СБУ от 11 апреля 2018 года, Мельниченко фактически проживает в городе Метючен, штат Нью Джерси, США.

Фото с пресс-конференции:https://photo.unian.net/rus/themes/83072