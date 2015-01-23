Бюджетная децентрализация привела к сокращению бюджетов небольших населенных пунктов и централизации полномочий на уровне районных государственных администраций – Ассоциация малых городов

Киев. 23 января. УНИАН. Принятые Верховной Радой в конце прошлого года законодательные изменения в Бюджетный кодекс привели к сокращению бюджетов малых городов, сел и поселков, а также к централизации полномочий на уровне районных государственых администраций.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Ассоциации малых городов Украины и мэр города Украинка (Киевская обл.) Павел Козырев.

«Мы хотели децентрализации, особенно этого хотели города районного значения. Получили де-факто централизацию. Мы хотели улучшить возможности общин, получили ухудшение возможностей», - сказал Козырев.

По его словам, принятые Верховной Радой изменения привели к существенному снижению общего фонда городских бюджетов в 70% городов районного значения, а фонда развития – в 76% городов. При этом Козырев отметил, что в большинстве малых городов фонд развития уменьшился более чем в 2 раза, а в 18% населенных пунктов он вообще перестал существовать.

«В 18% - это пятая часть всех малых городов Украины – он вообще стал отсутствовать, ноль, там нет денег, чтобы заложить капитальные расходы», - подчеркнул Козырев.

Он также добавил, что согласно принятым парламентом изменениям, все делегированные полномочия, в частности, касательно образования и культуры, от малых городов перейдут в районные государственные администрации, что также может привести к недофинансированию этих сфер в небольших населенных пунктах. В целом же, по словам Козырева, принятый закон по бюджетной децентрализации привел к положительным изменениям только для городов областного значения.

«Единственная децентрализация и единственное улучшение состояния и возможностей произошло на уровне городов областного значения. Остальная часть страны, а это приблизительно половина населения (села, поселки и города районного значения) – произошло ухудшение и централизация», - сказал Козырев.

В свою очередь, также присутствовавшая на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации малых городов Украины Валентина Полтавец отметила, что проводимая государством реформа местного самоуправления идет вразрез с ранее утвержденной концепцией децентрализации власти.

«Процесс изменений, процесс реформы местного самоуправления идет не в соответствии с концепцией реформы, которая была утверждена. Ни по срокам, которые были согласованы, ни по тем тезисам, которые были прописаны в концепции. И если один из главных тезисов – это создание дееспособных общин, то сегодня мы акцентируем внимание – 269 городов районного значения, которые на сегодняшний день являются дееспособными органами местного самоуправления, становятся неспособными. Такую реформу мы не согласовывали», - сказала она.

По словам Козырева, для того чтобы реформа реально проходила по принципам, утвержденным в концепции, города районного значения должны получить все полномочия местного самоуправления.

«Мы предлагаем дать городам районного значения с 2016 года статус городов областного значения и полные полномочия местного самоуправления. Это будет частью реформы, это позволит подготовиться к объединению общин и это позволит спасти то самоуправление, которое пока состоятельное», - сказал Козырев.

Он также отметил, что глава профильного комитета Верховной Рады Сергей Власенко уже поддержал идею ассоциации провести парламентские слушания по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию. Как заявлял премьер-министр Украины Арсений Яценюк, благодаря принятому закону местные органы власти будут иметь все механизмы достижения финансовой самостоятельности. В то же время министр финансов Украины Наталья Яресько заявляла, что введение механизмов бюджетной децентрализации и расширение базы налогообложения с одновременной передачей администрирования части налогов на местный уровень позволят местным органам власти привлечь только по налоговым поступлениям до 25 млрд грн дополнительных доходов.