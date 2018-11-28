47 народных депутатов подписали конституционное представление о процессе отбора в парламенте кандидатов на должности судей КСУ (видео)

Одна из подписантов Виктория Пташник считает, что Верховная Рада «нивелировала идею конкурса».

Киев. 28 ноября. УНИАН. 47 народных депутатов подписали конституционное представление относительно соответствия Конституции Украины статьи 208-4 Регламента Верховной Рады - о представлении предложения по кандидату на должность судьи Конституционного суда Украины депутатской фракцией или группой.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила внефракционный народный депутат Виктория Пташник.

«Были приняты изменения в Конституцию Украины, и главная идея, которая закладывалась в Конституции, это, собственно, избрание независимых судей и избрание всех судей по конкурсу. Это касалось и судей Верховного суда, судей Конституционного суда Украины», - сказала она.

По словам депутата, Конституция предусматривает исчерпывающий перечень требований к кандидатам на должности судей КСУ - это гражданство Украины, владение государственным языком, достижения возраста 40 лет, профессиональный стаж не менее 15 лет и высокие моральные качества, а также кандидат должен быть юристом с признанным авторитетом.

Как напомнила Пташник, был принят специальный закон о Конституционном суде Украины, которым предусмотрен порядок рассмотрения кандидатур на должность судьи.

В то же время, отметила Пташник, при принятии законодательных актов по судебной реформе были внесены изменения в закон о Регламенте ВР, и соответствующие нормы «детализировали» порядок назначения на должности судей КСУ, а также «сказали, что подходящих кандидатов на эти должности на конкурс, который должен проходить в Верховной Раде, могут выдвигать только народные депутаты».

«Мы считаем, что таким образом было создано дополнительное требование для кандидата, который подается на конкурс в Конституционный суд. Ведь теперь кандидат должен, прежде всего, пройти соответствующие этапы, познакомиться с конкретной депутатской фракции или депутатской группой, и должен быть рекомендован исключительно ими для того, чтобы дальше участвовать в соответствующем конкурсе», - пояснила депутат.

Таким образом, считает Пташник, «парламент нивелировал идею конкурса». По ее словам, некоторых кандидатов, которые подавались на конкурс, профильный комитет даже не рассматривал, поскольку эти люди не были предложены фракцией, группой или внефракционными депутатами. Этим, сказала Пташник, комитет «ограничил круг тех лиц и тот конкурс, который должен проходить в Верховной Раде».

Она подчеркнула необходимость отграничения Верховной Рады от назначения, увольнения, применения дисциплинарной ответственности к каким-либо судьям, а акцентировала внимание на принципе политической нейтральности. По словам Пташник, конкурс должен помогать приводить в систему профессиональных людей, не зависимых от определенных политических сил.

«Венецианская комиссия также поддерживает принцип политической нейтральности и всегда говорила о том, что, если в процессе назначения задействована Верховная Рада, то, очевидно, нельзя таких судей считать политически нейтральными. Ведь они общаются с народными депутатами. Возможно, они что-то обещают за то, что народные депутаты выдвигают потом на этот конкурс», - отметила она.

Как сообщила Пташник, в Верховной Раде было собрано 47 подписей депутатов под конституционным представлением, чтобы «признать неконституционными эти положения Регламента Верховной Рады, которые говорят о том, что кандидатов на должности судей Конституционного суда должны выдвигать только депутатские фракции, группы или внефракционные народные депутаты».

«Это представление мы подготовили вместе с нашими коллегами из Центра политико-правовых реформ, и сегодня мы хотим поехать в Конституционный суд его подать. И мы очень надеемся, что действующий состав Конституционного суда при рассмотрении данного представления будет исходить исключительно из принципов профессионализма, будет независимым, незаангажированным», - добавила депутат.

По словам Пташник, под представлением поставили подписи депутаты от «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Самопомочи», группы «Воля народа» и ряд внефракционных депутатов. Как добавила Пташник, собирать подписи в ВР было «достаточно трудно».

В свою очередь, руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ, член совета Реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко высказала мнение, что парламент «снова пошел на политизацию Конституционного суда, вновь хочет найти инструмент влиять на Конституционный суд через кадровый вопрос».

«Политизация Конституционного суда при режиме Януковича сработала так, что он смог узурпировать власть именно через Конституционный суд. Как он это сделал? Конечно, через кадровые назначения», - сказала она.

Как констатировала Кириченко, в случае оставления в законодательстве этих «неконституционных норм» неизвестно, «кто, как и когда может ими воспользоваться».

Говоря о сроках, она отметила, что ориентировочно месяц КСУ будет рассматривать вопрос об открытии производства, а само рассмотрение дела занимает значительное количество времени.

По словам эксперта, в случае признания КСУ соответствующих положений Регламента неконституционными следующие назначения в парламенте судей КСУ «уже должны состояться по конкурсу». «Уже будут допускаться и кандидаты, которые являются независимыми», - пояснила она.

В то же время, подчеркнула Кириченко, соответствующее решение не будет иметь обратной силы, и назначенные ранее судьи КСУ останутся на своих должностях.