Среди потенциальных кандидатов в президенты активно досрочные агиткампании проводят Тимошенко, Порошенко, Садовый и Ляшко - ОПОРА

Эксперты Гражданской сети ОПОРА отметили, что местные партийные структуры и благотворительные организации, связанные с народными депутатами и партиями, уже осуществляют явное или скрытое материальное воздействие на избирателей.

Киев. 29 ноября. УНИАН. Среди потенциальных кандидатов в президенты активно досрочные агитационные кампании проводят лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, нынешний глава государства Петр Порошенко, мэр Львова Андрей Садовый и председатель Радикальной партии Олег Ляшко.

Об этом координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Она напомнила, что официально президентская избирательная кампания начнется 31 декабря 2018. Айвазовская заметила, что ОПОРА сейчас не оценивает любую активность потенциальных кандидатов с точки зрения нарушения норм закона о выборах президента, потому что до официального старта так трактовать эти действия невозможно.

Вместе с тем она отметила, что в ноябре в 18 из 25-ти регионов Украины наблюдалась активная публичная деятельность потенциальных кандидатов, которая сопровождалась одновременным использованием различных форм агитационной работы. По словам Айвазовской, среди потенциальных кандидатов, больше всех используют внешнюю политическую рекламу, - Тимошенко, Порошенко и Садовый.

«Частично эта реклама, по нашей информации, оплачивается за счет финансирования политических партий, за исключением Петра Порошенко, ведь доступ к информации об источниках финансирования этой рекламы и разграничение его с точки зрения контекста и контента с прямыми обязанностями и функцией президента довольно трудно сделать», - отметила эксперт.

Айвазовская отметила, что в аудиовизуальной рекламе, которая имеет признаки агитации, доминирует Тимошенко, а также Ляшко, Садовый и Порошенко.

Она добавила, что также политики активно посещают области. По словам эксперта, в ноябре лидером в этом аспекте досрочной агитации стал народный депутат Александр Шевченко, совершивший 11 отдельных поездок в пределах 9 областей, позиционируя такую активность как внутрипартийные праймеризы. 8 областей посетил лидер движения «Справедливость» Валентин Наливайченко, а в семи областях побывала Тимошенко.

Айвазовская добавила, что также активизировался председатель партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, который достаточно часто посещал регионы.

Так, согласно данным ОПОРЫ, по количеству посещенных населенных пунктов в пределах областей интенсивную временное кампанию проводят Ляшко (18 населенных пунктов), Наливайченко (13), Тимошенко (12) и Шевченко (11). Вместе с тем наиболее насыщенную программу поездок в ноябре была у Тимошенко, которая провела наибольшее количество отдельных мероприятий во всех посещенных регионах (28 мероприятий).

Айвазовская отметила, что во время региональных поездок потенциальных кандидатов в президенты также проявляется проблема участия должностных лиц в совместных с ними мероприятиях. По ее словам, на мероприятиях в регионах с участием Яценюка присутствовали должностные лица высокого уровня, в частности министр внутренних дел Арсен Аваков. А во время посещения областей Тимошенко к мероприятиям привлекались должностные лица местных органов власти.

Кроме того, представители ОПОРЫ отметили, что остается актуальным вопрос четкого разграничения политической и должностной деятельности президента Украины во время предстоящей избирательной кампании.

Также Айвазовская отметила, что на потенциальных кандидатов работали VIP-агитаторы. По ее словам, в ноябре ОПОРА зафиксировала поездки в регионы около 70 человек, из которых наибольшую группу (23 человека) составляют народные депутаты.

Вместе с тем, по ее словам, чаще всего путешествовала жена президента Марина Порошенко, которая посетила 5 регионов (Ивано-Франковскую, Киевскую, Полтавскую, Черниговскую и Житомирскую области) в рамках презентации программы инклюзивного образования. По данным наблюдателей ОПОРЫ, в агитационных мероприятиях она участия не принимала.

Кроме того, Айвазовская сообщила, что одним из самых активных агитаторов был певец Александр Пономарев, который посетил 4 региона (Тернопольскую, Запорожскую, Ривненскую и Черновицкую области), где дал концерты в рамках публичных мероприятий с участием Тимошенко.

В свою очередь аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев отметил, что большой проблемой является отчетность за те средства, которые сейчас используются потенциальными кандидатами для ведения агитации.

Он также добавил, что «региональные визиты кандидатов стали одним из самых популярных способов привлечения внимания избирателей на региональном уровне к будущим участникам электоральной кампании». По словам аналитика, сейчас также нет оснований говорить о масштабных случаях привлечения должностных лиц к преждевременной агитации, но отдельные примеры есть. Он добавил, что очень важно предотвратить возможные злоупотребления административным ресурсом.

В то же время аналитик ОПОРЫ Александр Неберикут считает, что большинство благотворительных фондов могут быть задействованы в агитационных кампаний не только кандидатов в президенты, но и в парламентской кампании. Он добавил, что часто именные фонды нацелены на помощь школам, больницам, социальным учреждениям.

«Лидерами по количеству таких активностей благотворительности является Закарпатская, Днепропетровская, Хмельницкая и Донецкая область, где больше всего фиксируется активность не только благотворительных фондов, но и отдельных депутатов, которые предоставляют подобного рода помощь», - добавил Неберикут.

Из всех зафиксированных ОПОРОЙ случаев благотворительной деятельности со стороны партий и кандидатов - потенциальных участников будущих президентских и парламентских выборов - около трети мероприятий (41 из 144) де-факто сопровождалась агитацией.

«Основными субъектами, осуществляющими явное или скрытое материальное воздействие на избирателей, остаются местные партийные структуры и благотворительные организации, связанные с народными депутатами и партиями. В разрезе активности потенциальных кандидатов в президенты благотворительная деятельность не проводилась непосредственно с их участием, но косвенно такие случаи чаще всего касались электоральных интересов Петра Порошенко (19 случаев) и Юлии Тимошенко (14 случаев), а также в меньшей степени осуществлялись в интересах Александра Шевченко (10 случаев ) и Андрея Садового (9 случаев)», - говорится в исследовании ОПОРЫ.

Отвечая на вопрос журналистов относительно активности певца Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского, как возможных кандидатов в президенты, Айвазовская отметила, что активность Вакарчука имеет место, но фактически на сегодня он не заявил о готовности участвовать в президентской избирательной кампании.

По ее словам, сейчас Зеленский эту активность осуществляет как общественный деятель, и «у нас нет оснований заявлять, что те меры, которые организовывались в регионах, например, некоторые встречи, имеют признаки агитации - скорее это философская беседа на тему участвовать или не участвовать в выборах ... ».

Айвазовская напомнила, что уже есть признаки наружной рекламы - билборды, а также комментарии Зеленского тех или иных тем, медиа-активность, поездки в регионы.

По словам эксперта, Зеленский активнее, чем Вакарчук.

При этом она напомнила, что Зеленский, как и Вакарчук, официальных заявлений на участие в президентской кампании не делал.

В свою очередь Клюжев добавил, что есть определенные проявления активности Зеленского, но «это условные проявления, потому что мы знаем, что есть информационная кампания в поддержку определенного продукта, который производит этот художественный руководитель студии «Квартал 95».

По его словам, наблюдатели ОПОРЫ отмечают, что «в регионах на текущий момент активность Вакарчука и Зеленского не является факторами проведения досрочной агитационной кампании».