В Киеве презентовали факсимильное издание Лавришевского Евангелия XIV века (видео)

Палеограф Людмила Гнатенко подчеркнула, что Лавришевское Евангелие является ценным источником для изучения украинского языка.

Киев. 29 ноября. УНИАН. В Киеве презентовали факсимильное издание Лавришевского Евангелия XIV века, оригинал которого хранится в Национальном музее в Кракове.

Презентация книги состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщила директор издательства «Горобець» Анна Горобец, книга издана при содействии Украинского культурного фонда в рамках программы «Возвращаем в Украину культурное наследие».

«В 2009 году нашим издательством начат проект «Возвращаем в Украину культурное наследие». Он призван путем изданий факсимильного типа сделать доступными для ученых и всех, кто интересуется историей, культурой и языком нашего государства, средневековые рукописные памятники, которые находятся за пределами Украины", - отметила она.

По словам Горобец, подавляющее большинство украинских средневековых книжных памятников находится далеко от центров, в которых они были созданы. Эти рукописи хранятся в Австрии, Беларуси, Италии, Польше, России, Франции и других странах, а часть из них недоступна как для исследователей, так и для тех, кто интересуется историей кириллической рукописной книги.

«Издательство уже вернуло несколько книжных памятников - Холмское Евангелие XIII в., Луцкое Евангелие XIV в., которые хранятся в Российской государственной библиотеке (Москва, Россия), и Луцкий Псалтырь 1384 г., который находится в Библиотеке Медичи Лауренциана (Флоренция, Италия).

Сейчас мы презентуем издание уникальной рукописной книги - Лавришевское Евангелие XIV в., которое хранится в Национальном музее в Кракове, в собрании Библиотеки князей Чарторыйских. Мы полностью воссоздали средневековое издание, сохраняя каждую черточку», - сообщила Горобец.

Украинские и польские ученые, исследовавшие издание, связывают создание этого пергаментного кодекса, который получил дальнейшую жизнь в Лавришевском монастыре (Беларусь) и от которого получил это название, с развитием православия.

"Имеем уникальный памятник - это не просто Евангелие. Это одно из самых первых Евангелие, которое непосредственно связано с Галицко-Волынским княжеством и со становлением литовско-русской письменности Великого княжества Литовского. Поэтому этот памятник является ценным источником для изучения украинского языка", - отметила доктор исторических наук, палеограф Людмила Гнатенко.

По ее словам, ученые пришли к выводу, что это Евангелие использовалось для обучения средневековых писцов и иллюстраторов. Основанием для этого вывода стало то, что буквы и тексты в книге разных размеров, следовательно, писали их разные люди (скорее всего, 5 человек), а иногда слово начинал писать один человек, а завершал другой (начинал писать учитель, а продолжал ученик). К такому выводу ученых подтолкнуло и то, что в этом Евангелии есть много иллюстраций, что совсем не характерно для рукописей того времени, и свидетельствует о том, что иллюстраторы тренировались в мастерстве изображать различные иконы и известных деятелей того времени.

Горобец добавила, что Лавришевское Евангелие XIV века издали тиражом в 300 экземпляров, стоимость одного - около 2 тыс. грн, но их не будут продавать, а подарят зарубежным и украинским библиотекам, музеям, университетам.

Кроме того, Горобец сообщила, что в следующем году издательство планирует вернуть так называемую «Библию Анны Ярославны».

«На данный момент уже подписано соглашение с мэрией города Реймс о предоставлении фотокопии Реймского Евангелия XI в., которое Анна Ярославна вывезла во Францию. Это едва ли не единственная известная книга из библиотеки князя Ярослава Мудрого. Следующим хотим вернуть Венский Октоих - рукопись галицко-волынского происхождения начала XIII века, которая хранится в Австрийской национальной библиотеке в Вене», - заявила она.