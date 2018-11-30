В рекомендациях раскрываются методы противостояния информационной войне на основе украинского опыта борьбы с российской пропагандой.

Киев. 30 ноября. УНИАН. В Киеве презентовали рекомендации по борьбе с кремлевской пропагандой - издание "Обуздать гидру: Как противостоять информационной агрессии Кремля?».

Как было отмечено во время презентации на пресс-конференции в УНИАН, исследование проведено группой экспертов в области информации, в нем раскрываются методы противостояния информационной войне на основе украинского опыта борьбы с российской пропагандой.

"Понятия власти, влияния и войны являются менее линейными, чем раньше, и предусматривают вовлечение многих сфер: экономики, дипломатии, культурного влияния, энергетики и информации. Ввиду этого проблема сегодня заключается в том, как осуществить систематические шаги для ответа на российскую информационную войну", - отметил директор европейских проектов ОО "Интерньюз-Украина" Владимир Ермоленко.

Авторы учли и международный опыт, пообщавшись с экспертами из разных стран.

"Украинцы уже действительно имеют большой, к сожалению, опыт с российской пропагандой. И он отнюдь не начался в 2014 году. То, что наша деятельность сейчас и наработки экспертов во многом адресованы международной аудитории, это логично, так как российская пропаганда направлена не только на Украину", - заявил медиа-эксперт, советник Фонда поддержки креативного контента Роман Шутов.

"Мы говорим о том, что нужно вырабатывать какие-то общие международные, возможно даже конвенции об информационной сфере", - добавил Ермоленко.

В издании утверждается, в частности, что сегодняшняя Россия использует информацию как инструмент доминирования и войны (вывод можно сделать как на основе анализа российских официальных документов, так и на основе мониторинга ее информационной практики).

"В ситуации, когда информация все больше становится оружием, национальные правительства и парламенты, а также международное сообщество должны искать пути разоружения вредоносных информационных стратегий и инструментов. Безопасность и разоружение были ключевыми принципами Хельсинкского процесса 1970-х годов, ставшего основой европейской безопасности. Сегодня важно применять этот подход разоружения в информационной сфере для противодействия злонамеренным, агрессивным и дезинформационным практикам. Это "инфо-разоружение" должно принимать во внимание тот факт, что инструменты, которые Россия использует для осуществления своих информационных операций, являются очень гибкими", добавили эксперты.

Именно поэтому в рекомендациях экспертной среды к международному сообществу как таковому, к национальным правительствам и парламентам, к украинской исполнительной власти и парламенту, к гражданскому обществу говорится о необходимости лучше осознавать угрозы; усилить прозрачность медийной сферы и социальных сетей; усилить прозрачность политических и информационных кампаний; укреплять демократические нарративы; развивать медиаграмотность.

Публикация издания была подготовлена ОО «Интерньюз-Украина» при финансовой поддержке Европейского Союза и Международного фонда «Возрождение» в рамках грантового компонента проекта «Общественная синергия» под эгидой Украинской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства.