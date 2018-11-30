Представители столичной громады заявляют о недостаточной коммуникации чиновников с киевлянами при реализации проектов Общественного бюджета

Активисты прорабатывают предложения в Положение об ОБ и инициируют закрепление в Уставе территориальной громады Киева этого механизма местной демократии.

Киев. 30 ноября. УНИАН. Представители киевской громады заявляют о недостаточной коммуникации чиновников с киевлянами при реализации проектов Общественного бюджета (ОБ).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал руководитель проекта по исследованию инициативы ОБ, председатель правления Киевской городской организации Всеукраинской ОО «Ассоциация содействия самоорганизации населения» Андрей Ювченко.

Он отметил, что исследование проводилось при содействии Программной инициативы «Демократическая практика» Международного фонда «Возрождение».

По словам Ювченко, оно должно показать насколько действенен ОБ как инструмент городской демократии. Исследованием охвачены участники ОБ 2016 года (ОБ-1) и 2017 года (ОБ-2) лет, которые реализовались соответственно в прошлом и текущем годах.

Для изучения ситуации был проведен ряд интервью с представителями различных целевых групп в проекте ОБ, принимавших участие в нем, а также направлены многочисленные запросы в органы городской власти на получение публичной информации. По результатам обработки полученных ответов и решений Киевсовета в части ответственных лиц было подготовлено 15 аналитических материалов.

В течение действия проекта осуществлялся мониторинг социальных сетей и непосредственно группы Общественный бюджет Киева: СОВМЕСТНО и сайта Киевского городского совета. Общий объем его результатов составил 45 страниц.

«Я хочу очертить основные выводы, которые наша проектная команда сделала по результатам реализации нашего проекта-исследования. Первое: введение Общественных бюджетов в городе Киеве вызвало большой интерес киевлян в развитии своих территорий проживания и поэтому такой инструмент демократии должен и дальше поддерживаться киевской властью. Второе: этот инструмент местной демократии был очень положительно воспринят киевлянами, поэтому целесообразно закрепление именно этого механизма в новой редакции Устава территориальной громады Киева, которая в настоящее время разрабатывается в Киевсовете», - отметил Ювченко.

В то же время он подчеркнул существование проблемных моментов и среди основных назвал осуществление коммуникации власти с киевлянами - авторами проектов, а также всех участников ОБ при их реализации.

«Коммуникации в рамках реализации ОБ-1 и ОБ-2 проходили фактически хаотично. При этом почти отсутствовала коммуникация между авторами проектов и ответственными исполнителями (чиновниками городской власти - УНИАН). И это мы связываем с тем, в частности, что отсутствовало нормативное закрепление такой коммуникации. Лишь в начале 2018 года в Положение об ОБ были внесены 10 норм урегулирования коммуникации между участниками ОБ, но большинство из них имеют декларативный характер и допускают различную трактовку при их реализации», - прокомментировал Ювченко.

По его словам, отсутствие коммуникаций привело к определенной отстраненности должностных лиц киевской власти от активного участия в обоих общественных бюджетах.

«Люди воспринимали эту свою работу как дополнительную нагрузку, им не очень интересно выяснять нюансы. Чиновники в подавляющем большинстве не понимали своей роли и дистанцировались от участников ОБ при первой возможности», - прокомментировал Ювченко.

Еще одним недостатком он назвал то, что организованная главным образом интернет-коммуникация по проекту «ОБ» привела к исключению в значительной степени из процесса представителей старшего поколения, которые не имеет соответствующих навыков в работе с компьютером. Были существенные проблемы, в частности, с голосованием для этих людей.

Говоря о других недостатках, Ювченко отметил, что инициаторам проектов 2016 и 2017 годов приходилось работать путем «проб и ошибок», что приводило к потере времени, сил и ресурсов, и, соответственно, потере мотивации в дальнейшем участии в использовании этого инструмента местной демократии.

«Мы считаем, что городские власти должны обобщить наработанный опыт, провести свои собственные исследования и внести изменения в Положение об ОБ Киева, сделать в нем отдельный раздел «Осуществление коммуникаций при реализации Общественного бюджета», в котором изложить конкретный алгоритм, по которому должны работать чиновники», - подчеркнул Ювченко.

Также он сообщил, что участники ОБ-1 и ОБ-2 заявляют о необходимости создания отдельного подразделения - проектного офиса, который будет заниматься обучением будущих авторов, сопровождать их при реализации проектов, обеспечивать эффективную коммуникацию в реализации проектов с распорядителями бюджетных средств.

Представитель громады, член рабочей группы в проекте исследования Валерий Гуманенко, который одновременно является депутатом Киевсовета, отметил, что выявленные ошибки не являются такими, которые не могут быть решены. По его словам, по результатам исследования будут разработаны и переданы властям предложения по изменению Положения об ОБ.

«И я надеюсь, что сумма 200 млн грн, что планируется выделить на ОБ следующего года, при бюджете города в 55 млрд грн (на 2019 год) - это не предел. И я думаю, что можно привлекать общественность на суммы гораздо большие, на большее количество проектов. А обратная связь - это наибольшая проблема и власти надо быстро это решать и налаживать связь с общественностью, влиять на своих функционеров, которые работают с общественностью», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, проект «Общественный бюджет» реализуется в Киеве с 2016 года.

В этом году в столице реализуются проекты ОБ-2. И в настоящее время определены победители Общественного бюджета-2019 (ОБ-3): это более 340 проектов, из которых 40% относятся к сфере образования. Ранее в КГГА сообщали, что на финансирование инициатив киевлян, которые начнут реализовывать в следующем году, из бюджета Киева будет выделено 150 млн грн.