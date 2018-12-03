Зоозащитники требуют наказать напавших на участников пикета, которые выступали против охоты на лосей

Возбуждено уголовное производство.

Киев. 3 декабря. УНИАН. Зоозащитники выступают с требованием наказать охотников, которые напали на пикет активистов-защитников лосей.

Об этом они рассказали во время пресс-конференции в УНИАН.

«Я как президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины хочу выразить возмущение не только преступными действиями охотников, но и неправомерным решением Окружного административного суда города Киева, а также политикой Кабинета министров и Верховной Рады. Эта политика направлена не на сохранение природы Украины, а только на удовлетворение потребностей бизнеса. Между прочим, охотники тоже считают свою деятельность хозяйственной», - отметила Ася Серпинская.

В частности, член совета ОО «Единая планета» Павел Вышебаба рассказал о нападении на участников мирной акции, которые выступали против охоты на лосей, - нападающие облили активистов зеленкой. Зоозащитники продемонстрировали видео- и фотоматериалы о нападении на них.

«Судебно-медицинское исследование зафиксировало химический ожог глаза, снижение зрения на правом глазу, до сих пор зрение снижено. По этому делу возбуждено уголовное производство, назначен следователь, и мы со следователем будем разбираться, насколько это дело было подготовлено, эта провокация», - отметил Вышебаба.

Участники пресс-конференции также подчеркнули, что решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконными приказа Министерства экологии «О запрете охоты на лося» и приказа «О внесении изменений в перечень видов, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)».

«Благодаря хитростям юридическим было выиграно это дело... Будем поддерживать Минприроды в апелляционном суде и требовать, чтобы они все силы юридического отдела бросили на то, чтобы выиграть апелляционное дело», - подчеркнул Вышебаба.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко заявил, что апелляцию планируют подать в конце этой недели.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года министр экологии и природных ресурсов подписал приказ о внесении европейского лося в Красную книгу, которым, в частности, запретил охоту на это животное на территории Украины.

27 ноября, Окружной административный суд города Киева признал незаконными приказ Министерства экологии «О запрете охоты на лося» и приказ «О внесении изменений в перечень видов, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)».