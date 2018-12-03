Реальную социологию относительно кандидатов в президенты можно будет увидеть только в январе 2019 года - эксперты (видео)

Прогнозируется более жесткая избирательная кампания на выборах в парламент, чем на президентских.

Киев. 3 декабря. УНИАН. Реальную социологию относительно кандидатов в президенты Украины можно будет увидеть только в январе 2019 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«В конце января, если не будет военного положения, мы увидим реальную социологию впервые за все это время. Ибо вся социология, которая есть сейчас, - это совершенно манипулятивная социология. Это не значит, что социологи врут, просто манипуляция. Просто некоторые вопросы формулируются с манипулятивным характером... Часто не говорят на пресс-конференциях, что у них «отказ» огромный - от 60%. И что думают эти 60%, когда отказываются отвечать, за кого они будут голосовать и в принципе пойдут ли на выборы - это вопрос», - сказал он.

По словам эксперта, главная интрига на ближайшие месяц-полтора заключается прежде всего в том, будет ли продлено военное положение. «Первое: будет продлено или не будет продлено на всю страну, потому что тогда будет понятно, что неактуальными становятся президентские выборы», - отметил Голобуцкий.

«И вторая интрига - это кто зарегистрируется кандидатом в президенты. Потому что мы обсуждаем постоянно фамилии, которые неизвестно, будут ли зарегистрированы, или вообще уйдут. Поскольку любая из тех фигур, которые мы называем от Вакарчука до Зеленского, которая не зарегистрируется на выборах, меняет социологическое поле, настроения людей», - пояснил он.

Голобуцкий отметил, что президентская избирательная кампания будет жесткой, но парламентская «еще хардовее». «После президентских выборов будут парламентские, когда все то, что делают кандидаты в президенты, будет нам казаться просто детской игрушкой, потому что судьба власти реально будет решаться не на президентских выборах, она будет решаться на парламентских выборах», - сказал он.

Эксперт убежден, что впереди серьезный политический кризис в парламенте. «Я в этом не сомневаюсь, что у нас будет очень длинная коалициада, будет очень долгий процесс избрания следующего правительства и будут очень серьезные трения в самом, кто бы ни стал президентом. Олигархи больше не хотят иметь относительно сильного президента, каким является, например, Порошенко. И они сделают все, чтобы следующий президент имел если не самую маленькую фракцию, то не самую большую фракцию, это точно, в следующем парламенте», - считает Голобуцкий.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что для него странной выглядит ситуация, когда люди, которые ни разу не заявили о своих президентских амбициях, уже включены в список возможных кандидатов. «Мы втягиваемся в тот сценарий, который где-то написан», - считает он.

На вопрос журналистов, какие последствия для Украины может иметь победа на выборах президента Украины таких кандидатов, как Святослав Вакарчук или Владимир Зеленский, Бала ответил: «Если выиграет Вакарчук или Зеленский, то есть большая вероятность того, что, возможно, политика будет строиться по-другому».

При этом эксперт отметил, что все равно все будет зависеть от исхода парламентских выборов. «По моему мнению, у нас есть, как в футболе, два матча - домашний и выездной. Если Вакарчук, если он победит, или Зеленский, если победит, сможет сформировать большинство в парламенте, то мы можем о чем-то конкретном говорить», - сказал он.

Бала добавил, что в Украине существует проблема с политической элитой. «Когда Зеленский и Вакарчук, ничего не делая что касается избирательной кампании, имеют такую поддержку, это говорит о том, что граждане не воспринимают нынешних политиков как политическую элиту. Это на самом деле наша большая проблема. Если система, которая подбирает людей в политику, не будет изменена, то у нас политическая элита так и не появится», - прогнозирует Бала.