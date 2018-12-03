Из-за введения военного положения нужен особенно внимательный контроль за избирательной кампанией - эксперты (фото)

Эксперты допускают использование «черных» технологий во время избирательных кампаний, как и в прошлые годы.

Киев. 3 декабря. УНИАН. Эксперты убеждены, что из-за введения военного положения на территории ряда областей Украины нужен особенно внимательный контроль и мониторинг избирательной кампании.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН, в которой приняли участие: Борис Беспалый, народный депутат Украины 3-го, 4-го и 5-го созывов; Николай Давидюк, политический эксперт, директор аналитического центра «Политика»; Константин Матвиенко, писатель, публицист; Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента»; модератор пресс-конференции - политолог, глава Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян.

Так, политический эксперт, директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк спрогнозировал, что Украину ожидает типичная избирательная кампания.

«Это будут выборы, которые будут нас очень часто шокировать черными технологиями, ливнями компроматов и многим другим. Но это будут обычные украинские выборы, потому что на протяжении всех лет независимости у нас не было легких выборов ... Вспомните теракты на митингах Витренко, отравление Ющенко, убийство Чорновила ... В сравнении за 27 лет - это типичная избирательная кампания», - отметил он.

«Военное положение не создает ни принципиально новых возможностей, ни принципиально новых тенденций для выборов. Потому что они определяются избирательным законодательством. Но оно может очень существенно усиливать или ослаблять те вещи, которые уже есть. Очень существенно усиливается электронный ресурс власти, может быть контроль над коммуникациями, социальными сетями ... Особое внимание я хотел бы обратить на реестр избирателей (на его контроль)», - добавил, в свою очередь, народный депутат Украины 3-го, 4-го и 5-го созывов Борис Беспалый.

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает открытым вопросом, каким будет военное положение (поскольку оно введено впервые) и как оно будет влиять на избирательную кампанию.

«И действительно, мы должны мониторить, а также предупреждать об определенных рисках, проблемах, деформациях для избирательного процесса. Но хотел бы обратить внимание, что с самого начала, как только эта тема начала обсуждаться, возникла дилемма - выборы и военное положение. Та же дилемма, какая была в 2014 году ... тогда эту проблему решили следующим образом - надо провести выборы, и в этом была, на мой взгляд, принципиальная необходимость», - сказал Фесенко.

Сейчас, по его мнению, удалось найти компромисс - оппозиции удалось отстоять интересы демократического процесса с точки зрения закрепления той даты проведения президентских выборов, которая закреплена в Конституции. «И здесь удалось найти всем участникам политического процесса оптимальный компромисс. И дальше мы должны заботиться о том, чтобы сам правовой режим военного положения сработал в интересах национальной безопасности и чтобы это не повлияло на демократические процедуры и практики, права и свободы .... Поэтому я думаю, что вопросы мониторинга и контроля актуальны», - пояснил Фесенко.

Писатель, публицист Константин Матвиенко со своей стороны добавил, что «за предстоящие президентские выборы тревожно с точки зрения угрозы максимально грязной избирательной кампании».

Справка УНИАН. В Украине 28 ноября вступил в силу закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине» на 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей. Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории до 26 декабря.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/83180