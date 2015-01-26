Украине необходима стратегия развития АПК на 25-35 лет – глава Аграрной партии

Киев. 26 января. УНИАН. Украине необходима комплексная стратегия развития агропромышленного комплекса на ближайшие 25-35 лет, которая бы определяла конкретные шаги по возрождению села и трансформации страны в производителя готовой сельскохозяйственной продукции, а не сырья.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

«Необходим проект серьезной стратегии на 25-35 лет, которую можно было бы выполнять шаг за шагом и таким образом двигать вперед конкурентное преимущество экономики государства, и, конечно, в этом процессе выровнять все те негативные моменты, которые есть в настоящее время в селе», - сказал Скоцик.

По его словам, важность разработки такой стратегии обусловлена необходимостью переломить устойчивую тенденцию к обнищанию и социальной незащищенности сельского населения, а также в полной мере раскрыть аграрный потенциал Украины.

«Мы говорим, что мы наращиваем производство, но, с другой стороны, прекрасно понимаем, что потенциал нашей аграрной отрасли сегодня использован максимум на 10-20%. Причем в основном – это сырьевое направление, а не направление готовой продукции, которая успешно конкурирует на внешних рынках», - сказал глава Аграрной партии.

Реализовать эти задачи, по мнению Скоцика, сможет политическая сила, которая уже сейчас возьмется за разработку плана действий по реформированию украинского АПК. В этой связи он сообщил, что Аграрная партия объединяет усилия с Партией возрождения села, Селянской партией Украины и Ассоциацией фермеров и частных землепользователей (АФЗУ).

«Мы объединяем свои усилия в построении всех демократических процессов, которые есть в Украине, поддержке аграрного производства и тех людей, которые проживают в селе. Такая объединенная сила будет готовить себя к будущим местным выборам. И мы надеемся, что уже на этих выборах мы сможем войти в тройку наиболее сильных политических игроков на украинской арене», - сказал он.

«Мы не говорим об объединении этих партий, мы говорим о том, что объединяем свои усилия для того, чтобы выстроить стратегию развития отрасли, развития села и государства на 25-35 лет вперед и планомерно ее выполнять», - уточнил Скоцик.

Для подтверждения своих намерений главы трех партий и руководитель АФЗУ подписали «Политическое соглашение о сотрудничестве и совместном участии в выборах в местные советы».

Как сообщал УНИАН, исходя из Конституции и действующего законодательства, выборы в органы местного самоуправления в Украине пройдут в октябре 2015 года.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 января 2014 года в сельской местности проживали почти 14,1 млн человек, что составляет почти треть всего населения страны (45,4 млн человек). К 1 ноября 2014 года в стране насчитывалось 39,4 тыс. фермерских хозяйств, что на 3,2% меньше, чем на аналогичную дату 2013 года.