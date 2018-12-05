Бюджетные субвенции на развитие регионов используются для непрямой предвыборной агитации – ОПОРА

Доля незначительных проектов, представляющих собой не реальное финансирование развития регионов, а скорее непрямую предвыборную агитацию, в 2018 году составила 23%.

Киев. 5 декабря. УНИАН. Несовершенный механизм распределения субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на развитие регионов позволяет народным депутатам использовать бюджетные средства для непрямой предвыборной агитации населения.

Об этом сообщили представители Гражданской сети ОПОРА на пресс-конференции в УНИАН, ссылаясь на результаты мониторинга возможных случаев использования депутатами и политическими партиями бюджетных ресурсов в целях косвенной агитации.

Как отметила глава правления ОПОРА Ольга Айвазовская, предметом исследования в основном стала субвенция на социально-экономическое развитие отдельных территорий, а также средства Госфонда регионального развития и Дорожного фонда, другие бюджетные программы и ресурсы.

«О каких суммах мы говорим? 2016-2017 годы – это свыше 8 млрд грн. 2018 год - уже потрачено 3 млрд грн и 2 млрд забюджетировано, но их выделение пока не произошло. Самая большая проблема в том, что значительная часть этого колоссального бюджета – оплата небольших проектов дешевле 50 тыс. грн», - сказала Айвазовская.

Она пояснила, что доля таких незначительных проектов, представляющих собой не реальное финансирование развития регионов, а скорее непрямую предвыборную агитацию, в 2016 году составляла 17%, в 2017 году - 26%, в 2018 году - 23%.

Айвазовская отметила, что утвержденный Кабинетом министров механизм распределения этих средств несовершенен, а деятельность соответствующей комиссии при Министерстве финансов с участием народных депутатов непрозрачна.

«Постановление, дающее возможность таким образом распределять средства государственного бюджета, было принято в 2012 году правительством Азарова с четкой ориентацией на финансирование кампании в первую очередь Партии регионов Украины. И мы бы очень не хотели, чтобы эти ресурсы, которые значительно выросли, были использованы для предоставления неправомерных преимуществ для тех или иных политических игроков», - подчеркнула она.

Согласно результатам мониторинга ОПОРА, в июне-октябре зафиксировано 748 случаев вероятного использования инфраструктурных проектов и социально-экономических мероприятий в целях косвенной агитации в пользу народных депутатов или политических партий, при этом в 75% зафиксированных событий для таких целей, вероятно, была использована субвенция на социально-экономическое развитие территорий.

В 69% зафиксированных событий косвенную агитацию осуществляли в основном сами народные избранники, в 12% - помощники парламентариев, в 8% - средства массовой информации, в 7% - органы местного самоуправления и государственной власти или их должностные лица и в 4% - представители политических партий.

Мониторинг определил два основных типа вероятного использования бюджетных ресурсов в целях косвенной агитации: публичные мероприятия - 49% и активность в СМИ/социальных сетях - 44%.

В разрезе регионов больше всего случаев непрямой агитации с предполагаемым использованием бюджетных ресурсов зафиксировано в Волынской (83), Черкасской (82), Полтавской (62), Львовской (52) и Ивано-Франковской (45) областях.

В разрезе партийной составляющей косвенная досрочная агитация с предполагаемым использованием бюджетных ресурсов наиболее активно проводилась в пользу депутатов «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», а также внефракционных депутатов.