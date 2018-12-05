В центре Киева 23 декабря состоится праздничный парад Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек (фото, видео)

Участники праздничного шествия высадят в Мариинском парке кедры и голубые ели.

Киев. 5 декабря. УНИАН. В Киеве в воскресенье, 23 декабря, состоится праздничный парад Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек.

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН: экоактивист здоровой и счастливой жизни, владелец магазина натуральной пищи ЛИБЛИЙ, отец троих детей Андрей Багнюк; голова ГО "Кедры Украины", экоактивистка, инициатор зеленых социальных проектов в Киеве, мать четверых детей Татьяна Мадисон; дети, которые приняли участие в экоуроках с высадкой саженцев кедров и приняли участие в творческом конкурсе Эко Деда Мороза Маргарита Охрименко (12 лет), Михаил Олексенко (12 лет), Саша Юркин (10 лет).

Глава общественной организации "Кедры Украины", экологический активист Татьяна Мадисон рассказала, что согласно историческим источникам, ранее кедры были типичными для Украины хвойными деревьями. Однако со временем люди истребили насаждения кедров, и теперь эти деревья почти не встречаются в Украине.

По словам Мадисон, парад Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек организован с целью пропаганды сохранения хвойных деревьев в предновогодние дни и введения новой праздничной традиции - высадка семейного хвойного дерева и даже целых новогодних лесов.

Она добавила, что, по предварительным данным, в праздничном шествии примут участие от 100 до 300 человек, но организаторы надеются, что ближе к 23 декабря принять участие в шествии согласятся гораздо больше людей.

"Начало нашего праздника - возле Центрального универмага. Оттуда мы пойдем к Мариинскому парку, где праздник продлится до 15.00", - сказала она.

Программой мероприятия предусмотрено праздничное шествие Эко Дедов Морозов и Эко Снегурочек с саженцами кедра и голубых елей по Крещатику к Мариинскому парку, где эти деревья будут высажены. Также в парке состоится праздничный концерт, на котором прозвучат новогодние песни, стихи, сказки, присланные на творческий конкурс Эко Деда Мороза, а также другие развлечения для детей и их родителей.

Мадисон отметила, что ежегодно в Украине по случаю новогодних праздников срубывают около 5 млн хвойных деревьев, причем треть из них не раскупают и выбрасывают на свалки.

Зарегистрироваться для участия в Параде Еко Дедов Морозов можно на сайте ГО "Кедры Украины" (https://www.ukrcedars.com/registraciya-uchastnikov-parada/).

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/83219