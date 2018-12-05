Экологи и активисты призывают власти внедрить новые экологические нормы деятельности норковых ферм (видео)

Контролировать деятельность норковых ферм в Украине достаточно сложно из-за того, что старые экологические нормы были отменены, а новые еще не внедрены.

Киев. 5 декабря. УНИАН. Экологи и активисты призывают власти внедрить новые экологические нормы деятельности норковых ферм, поскольку такие предприятия очень загрязняют окружающую среду, а также животные на фермах содержится в жестоких условиях.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко заявил на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Норковое хозяйство убивает не только животных, но и людей, экологию страны".

По его словам, норковые фермы переносят в Украину из стран ЕС из-за того, что эти фермы чрезвычайно загрязняют окружающую среду.

«По сути, к нам завозят «грязные» производства, которые в «чистенькой» Европе не нужны. Украина не должна забирать к себе нечистоты из Европы», - сказал Борейко.

Также он добавил, что контролировать такие производства достаточно сложно из-за того, что старые экологические нормы были отменены, а новые еще не внедрены.

"Даже если на такое производство приедет экоинспекция и увидит, что нормы нарушены, она на сможет оштрафовать (собственников), потому что старые советские нормы отменены, а новые не разрабатывают", - отметил он.

В свою очередь правозащитник общественной организации "Стоп коррупции" Константин Варшавский на примере конкретного предприятия сообщил о вреде окружающей среде и жителям окрестных сел.

"Мы выезжали на норковые фермы и в Ковалин, и в Великую Каратуль (села в Киевской области - УНИАН). Меня поразило негуманное обращение с животными, а также то, что тушки норок сваливают прямо в металлическом ангаре, и запах от мертвых животных распространяется на полкилометра. Поэтому стандарты норкового производства нужно менять, в нынешнем формате оно не должно существовать", - сказал Варшавский.

В то же время начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Арзу Акберов на примере норковой фермы "Викинг" возле с. Ковалин сообщил о нарушении предпринимателями санитарных норм. По его словам, предприниматели существенно увеличили поголовье животных, но удаленность фермы от жилых домов (санитарная зона) осталась неизменной.

"Есть нарушения по санитарно-защитной зоне. Согласно нашему заключению, количество животных увеличено, и эта зона уже не выдержана, и поэтому нужно, чтобы предприятие увеличило санитарную зону и установило технологии по уменьшению выбросов", - сказал Акберов.

В пресс-конференции приняли участие: Владимир Борейко, эколог, директор Киевского эколого-культурного центра; Арзу Акберов, начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного Управления Госпродпотребслужбы в Киевской области; Константин Варшавский, правозащитник ОО "Стоп Коррупции"; Иван Проданик, адвокат; Капитолина Шевченко , жительница с. Ковалин, Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, которая пострадала от норковых ферм.