В Украине из-за низкого уровня профилактики женщины болеют раком груди чаще, чем жительницы других стран - врачи

Рак молочной железы является вторым онкологическим киллером после рака легких, считают врачи.

Киев. 7 декабря. УНИАН. В Украине из-за низкого уровня профилактики женщины болеют раком груди чаще, чем жительницы других стран.

Об этом заявил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования Алексей Ковалев на пресс-конференции в УНИАН, посвященной вопросам эволюции подходов к лечению рака молочной железы и опыту украинских онкологов в освоении новых методов.

По его словам, лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2018 года Джемс Элиссон (США) и Тасуку Хондзьо (Япония) совершили прорыв в лечении рака, открыв новый принцип терапии онкологических заболеваний. "Такая терапия стимулирует способность иммунной системы атаковать злокачественные клетки опухоли. Это открытие кардинально меняет взгляд на то, как можно преодолеть эту болезнь", - сказал медик.

Как отметил Ковалев, главная проблема высокого уровня заболеваемости раком молочной железы в Украине - низкий уровень профилактики и скрининга. Он считает, что рак молочной железы можно назвать вторым онкологическим киллером после рака легких.

По словам заведующего химиотерапевтическим отделением Львовского регионального онкоцентра Ярослава Шпарика, новейший метод иммунолечения уже принес долгожданный ответ больным - люди могут жить много лет с 4-й стадией рака.

«К сожалению, перспективу того, что государство сможет обеспечивать такое дорогостоящее лечение, мы оцениваем очень призрачно. Это очень большие цифры для бюджета любой страны», - подчеркнул он.

Как заметил Шпарик, иммунотерапия - очень сложный метод, во время лечения могут возникнуть тяжелые осложнения, но она дает больным шанс на жизнь (УНИАН: иммунотерапия - стимуляция иммунитета организма на выработку специальных клеток, которые будут бороться с раковыми клетками).

«После химиотерапии сразу ясно, где и какие побочные эффекты будут. А при иммунотерапии мы не можем знать, где именно появятся эти негативные последствия. Но с опытом мы лучше научились бороться с этими негативными эффектами и быстрее определять их», - подчеркнул онколог.

Как заявила председатель пациентской организации «Вместе против рака» Лариса Лопата, в Украине больные раком груди женщины могут рассчитывать на помощь тех, кто уже прошел все стадии этой болезни.

«В этом году прошло уже 20 лет после моей первой операции, уже 19 лет я нахожусь в стадии ремиссии. После болезни мне захотелось помогать тем, кто проходит этот тяжелый путь лечения. Поэтому мы создали несколько общественных организаций, в которые входят женщины, которые уже прошли лечение и могут помогать пережить его другим. Мы сотрудничаем с врачами, клиниками и Министерством здравоохранения, выпускаем специальную литературу для больных и консультируем здоровых женщин», -сообщила Лопата.

По ее словам, организация «Вместе против рака» провела уже 14 конференций в Украине и 4 международные конференции для женщин.

В свою очередь Ковалев подчеркнул, что регулярная проверка своего здоровья поможет сохранить жизнь и не тратить в дальнейшем большие средства на сложные операции.

«Сегодняшние препараты позволяют говорить о полном излечении, а пациенты на последней стадии могут жить долго. Но следует понимать, что за всю историю человечества нам не удалось с помощью лекарств победить ни одно серьезное заболевание. Мы их победили только через профилактику и вакцинацию. Введение скрининговой программы привели к тому, что в Австралии, например, уже несколько лет не выявляли рак шейки матки. Надо понимать это и доносить до людей. Это все длительный и серьезный процесс и, возможно, через десятки лет, если к нам прислушиваются, мы сможем вырастить поколение женщин без рака молочной железы», - сказал Ковалев.