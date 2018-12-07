Существенных изменений по производству в государстве сериалов на украинском языке не произошло - гендиректор группы "1+1 медиа" Ткаченко (фото, видео)

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что в начале 2019 года будет много украинских телесериалов к производству которых привлечены государственные инвестиции.

Киев. 7 декабря УНИАН. Существенных изменений по производству в государстве сериалов на украинском языке не произошло.

Об этом сказал генеральный директор группы "1+1медиа" Александр Ткаченко в агентстве УНИАН во время круглого стола о языковых квотах для телевизионщиков.

Он отметил, что практически все каналы в своих программах, новостях перешли на украинский язык.

«Большой зоной проблемы остаются сериалы», - отметил Ткаченко.

По его словам, здесь существует совсем другой коммерческий подход к их производству.

«Сериалы, которые производятся на две страны, - Россию и Украину- имеют гораздо больший коммерческий потенциал, чем сериалы, которые производятся исключительно на украинском языке», - подчеркнул он.

Ткаченко отметил, что в этом году группой "1+1 медиа" было произведено два сериала, которые были в эфире, - «Школа» и «Две матери» на украинском языке, но другие каналы не придерживались норм закона и не производили украинские сериалы.

«В принципе изменений относительно украинского языка в сериалах не произошло. Практически все сериалы за редким исключением идут на русском языке и это создает совершенно другой контекст в восприятии собственно телевидения как такового», - отметил Ткаченко.

Он добавил, что «один из трех главных китов» - сериалы - продолжают идти на русском языке, хотя развлекательные проекты, новости перешли на украинский язык. По его словам, если ситуацию не менять, то «она зацементирует этот процесс, и сериалы будут продолжать производиться на русском языке».

Министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что по статистике, которой он владеет, «по состоянию на начало 2018 года 84% жителей юго-восточных регионов Украины чувствуют себя комфортно когда на телевидении идут украинские программы - для них никаких проблем нет».

По его словам, в кинотеатры Украины идут люди, которые говорят по-русски, на качественный дублированный продукт на украинском языке. Он сообщил, что для запуска сериалов на украинском языке с украинской тематикой и украинскими актерами, необходимо, чтобы государство дало 30-50% инвестиций, чтобы начать этот процесс.

«И государство впервые именно в 2018 году начало этот процесс», - подчеркнул министр.

«И прошло сейчас питчинг 69 проектов отобранных, и из них, если я не ошибаюсь, 17 телесериалов и 8 анимационных фильмов на украинском языке. И это даст возможность фантастической аналитики весной, когда с начала года (речь идет о 2019 годе - УНИАН) пойдет целый пул украиноязычных телесериалов украинского производства», - отметил министр.

Программный директор "Нового канала" Татьяна Данилюк отметила, что на сегодня есть проблема с актерским ресурсом с украинским языком общения, поскольку на данный момент в университетах образование «до сих пор ведется на русском языке и до сих пор все те таланты, которые к нам приходят, базово русскоязычные». По ее словам, производить сериалы на украинском языке финансово накладно.

«У нас на "Новом канале" в этом году вышло только 20 часов сериала», - добавила она.

По ее словам, все делается для того, чтобы «сценаристов и актеров переводить на украинский язык, но это требует времени и это не может быть за один день»

Как сообщал УНИАН, закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о языке аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации вступил в силу 13 октября 2017 года. В законе предусмотрено, что переходный период продлится год. Поэтому 13 октября 2018 года полноценно заработали нормы закона, в соответствии к которыми должно быть 75% государственного языка для общенациональных и региональных телеканалов, 60% - для местных, а также 75% государственного языка для программ на ТВ. За невыполнение языковых квот для вещателей предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

ФОТО с круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/83266