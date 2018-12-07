Виктория Сюмар прогнозирует, что во время президентской и парламентской кампаний у политиков появится желание поспекулировать на языковой теме (фото, видео)

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики называет самым большим вызовом во время выборов возможность спекуляции на теме русского языка.

Киев. 7 декабря. УНИАН. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар прогнозирует, что во время президентской и парламентской кампаний у политиков появится желание поспекулировать на языковой теме.

Об этом она заявила в агентстве УНИАН во время круглого стола относительно языковым квот для телевизионщиков.

«Мы прекрасно понимаем с вами, что наш следующий год - он будет избирательный, и очень многие захотят снова поиграть на этой теме», - сказала Сюмар и добавила, что «желание поиграть будет очень-очень серьезным».

По ее словам, необходимо думать, как простимулировать телеиндустрию, чтобы заработали законы, в том числе о квотах украинского языка на телевидении.

Она отметила, что генеральный директор группы «1+1 медиа» Александр Ткаченко сегодня «много работает над тем, чтобы европейские кинематографисты приезжали в Украину и снимали здесь европейское кино, чтобы наше государство становилось частью европейского культурного пространства.

«Это наш самый большой вызов, чтобы вместо спекуляций на теме «мы вам вернем родной язык», чтобы мы поддержали украинских актеров, украинских сценаристов, украинские студии, производителей, журналистов, телеканалы и вообще создавали целую индустрию культуры и наполняли ее реальными деньгами из Украины, из Европы, из мира. И это единственно правильный путь», - подытожила Сюмар.

ФОТО с круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/83266