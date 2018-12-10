Свобода, справедливость и безопасность остаются среди ценностных приоритетов украинцев - результаты исследования

Украинцы ценят свои права и свободы, хотя до сих пор плохо ориентируются в содержании и происхождении прав человека, сущности механизмов.

Киев. 10 декабря. УНИАН. Свобода (86% респондентов отметили ее как основную ценность), справедливость (70%) и безопасность (67%) продолжают оставаться среди ценностных приоритетов украинцев.

Такие результаты исследования «Что украинцы знают и думают о правах человека: оценка изменений (2016-2018)» в Международный день прав человека представили на пресс-конференции в УНИАН.

«Высокие показатели свободы и справедливости в Украине объясняют неприятие украинцами недемократических форм управления и различных форм давления со стороны государства», - отметил советник демократического управления Программы развития ООН Маркус Бранд.

Как показали результаты опроса, когда респондентам предложили определиться с тем, что важнее - достаток или свобода, то практически половина из них (45%) выразили готовность терпеть материальные трудности, но не поступаться своими правами, тогда как почти четверть готова уступить часть своих прав и свобод ради благосостояния, а около трети не смогли определиться по этому поводу.

Кроме того, восприятие предложенной дихотомии не является одинаковым для всей страны: наиболее предано идеалам свободы население Донбасса, где 74% опрошенных ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности (в других регионах таких от 36% до 48%).

Вместе с тем такая ценность, как толерантность, является важной лишь для четверти опрошенных украинский.

«Уровень готовности населения к ограничению прав уязвимых групп продолжает оставаться довольно существенным, и изменений за два последних года здесь практически не произошло. Так, 66% опрошенных считают, что можно ограничивать права наркозависимых людей, 56% - оправдывают ограничение прав бывших осужденных, 51% - готовы к ограничению прав людей с непопулярными политическими взглядами», - сказала директор фонда« Демократические инициативы им. Илька Кучерива» Ирина Бекешкина.

Также, по ее словам, высокий уровень нетолерантности наблюдается применительно к ромам и представителям ЛГБТ-сообщества (по 47%).

Неизменной остается пассивность украинцев относительно защиты своих прав. Из тех лиц, которые сталкивались с ситуациями нарушения своих прав, 55% сказали, что они никогда не пытались эти права защищать.

Согласно выводам исследований, высоким остается уровень восприятия самосуда - 38% опрошенных считают, что самосуд допустим при определенных обстоятельствах, а еще 12%, что самосуд сегодня вполне оправдан и приемлем. Лишь половина населения отмечает недопустимость таких действий.

Общенациональный опрос был проведен фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» в сотрудничестве с общественной организацией «Центр информации о правах человека» при поддержке Программы развития ООН в Украине с 11 по 24 июля 2018 года. Было опрошено 1998 респондентов во всех областях Украины и в Киеве, кроме оккупированных территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Первое базовое исследование о правах человека в Украине было проведено в 2016 году. Для понимания динамики, изменений и общей ситуации в 2018 году была проведена вторая волна исследования.