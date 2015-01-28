От прокуратуры Киева требуют объективного расследования дела в отношении экс-милиционера, который ранил бойца АТО
Киев. 28 января. УНИАН. Адвокат Сергей Топчий требует от прокуратуры Киева объективно расследовать инцидент, во время которого бывший работник милиции причинил огнестрельное ранение военнослужащему ВСУ Александру Дроздову, который пришел в отпуск из зоны АТО.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Как рассказал Топчий, инцидент произошел в Киеве 15 января на проспекте Правды возле продовольственного супермаркета "Топ-маркет".
По словам адвоката, Дроздов вместе с друзьями делали покупки в магазине. Выйдя оттуда, военнослужащий увидел на автостоянке плохо закрепленный дорожный знак и снял его, чтобы тот вдруг не упал и не травмировал кого-то. Как отметил Топчий, это увидела группа из четырех мужчин, которые распивали спиртные напитки возле автомобиля, после чего между ними и Дроздовым возникла словесная перепалка, в ходе которой против военнослужащего был применен пистолет, из которого осуществлено несколько выстрелов. Адвокат отметил, что после этого трое неизвестных скрылись с места происшествия, четвертого задержали прохожие. Им оказался бывший сотрудник милиции.
При этом Топчий отметил, что в начале конфликта один из компании неизвестных мужчин назвался сотрудником милиции и показал якобы служебное удостоверение. "Учитывая это, мы не исключаем, что трое других также были работниками милиции", - сказал адвокат. Он отметил, что уголовное производство по факту происшествия было открыто Подольским райуправлением милиции, и только после того, как происшествие получило огласку в СМИ, материалы дела были переданы для дальнейшего расследования в столичную прокуратуру.
"Мы будем настаивать на том, чтобы наказание по этому делу было максимально строгим и все виновные были привлечены к ответственности", - сказал Топчий. Он добавил, что пострадавший с пулевым ранением плеча сейчас находится на лечении в Центральном военном госпитале.
В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Киева подтвердили, что прокуратура приняла в свое производство расследование этого инцидента.
В пресс-службе отметили, что в результате конфликта пострадал 27-летний боец АТО и его товарищ, которого ударили пистолетом по голове. Сейчас оба пострадавших находятся под наблюдением врачей. Угрозы их жизни нет.
В то же время в прокуратуре отметили, что в ходе досудебного расследования выяснилось, что выстрел осуществил 35-летний киевлянин, который два года назад уволился из органов внутренних дел. Ему сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганские действия, совершенные с применением оружия) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения. Другие участники инцидента устанавливаются.
Кроме того, в прокуратуре заверили, что в ходе расследования будут подробно исследованы все обстоятельства этого происшествия, проверена информация свидетелей о возможной причастности к преступлению действующих работников милиции.