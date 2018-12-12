Эксперты предлагают изменения в законодательство относительно повышения политической ответственности партий (видео)

Также речь идет об изменении принципов финансирования политических партий в Украине.

Киев. 12 декабря. УНИАН. Эксперты предлагают изменения в законодательство относительно повышения политической ответственности партий.

Как сообщила на пресс-конференции в агентстве УНИАН эксперт общественной организации «ЭкспертиЗА Реформ» Александра Дейнеко, за последний год «аналитический центр работал над проектом под названием «Очистка партийной системы Украины», в рамках которого мы ставим цель преодолеть существование фиктивных партий в Украине и адвокатировать изменения в законодательство, регулирующие деятельность политических партий».

Дайнеко отметила, что разработанный законопроект - новая редакция закона «О политических партиях в Украине».

Эксперт ГО «ЭкспертиЗА Реформ» Анна Гончар сообщила, что в законопроекте предусмотрено, что партии должны в своей программе определить мероприятия, которые могут быть предложены избирателям для развития общества. Она добавила, что партии должны отчитываться о выполнении своей программы перед избирателями ежегодно до 20 января, а на своем официальном сайте обнародовать отчет о выполнении своей политической программы за предыдущий год.

Гончар отмечает, что в законопроекте предусмотрено установить запрет возможности назначения или избрания в состав руководящих органов политической партии лица, которое в период последних пяти лет входило в состав руководящих органов другой политической партии. Также, по ее словам, предлагается запретить включать в список кандидатов, выдвигаемый политической партией для участия в выборах, лиц, которые в период последних пяти лет выдвигались для участия в выборах другой политической партией или входили в состав руководящих органов другой политической партии. «Эти два запрета направлены на борьбу с таким явлением, как политические перебежки», - пояснила она.

Кроме того, продолжила Гончар, предлагается запретить изменения названий политических партий, кроме случаев реорганизации их путем слияния или присоединения, в данном случае преемник должен носить название одной из объединившихся политических партий.

Она отметила, что после Революции достоинства, когда Партия регионов уже фактически прекратила свою деятельность, руководящие ее члены «разбежались по другим политическим проектам, и эти проекты образовались путем переименования никому не известных до этого политических партий». «Например, партия «Оппозиционный блок», она не новая, партия «Закон и порядок» была переименована в «Оппозиционный блок», партия «Наш край» также не новая - «Блоковая партия» была переименована» в «Наш край», а партия «ВО «Центр» была переименована в партию «За життя». Эти партии абсолютно не новые, а, согласно данным реестра Минюста, были зарегистрированы достаточно много лет назад», - сказала Гончар.

Эксперт сообщила, что законопроектом предлагается установить политическую ответственность в том случае, когда народные депутаты не голосуют за законопроекты, которые предусмотрены программой политической партии, или если голосуют за законопроекты, которые полностью противоречат программным положениям этой политической партии. По ее словам, это также распространяется на депутатов местных советов при принятии решений на местном уровне и на министров, которые шли на должность по квоте партии. Она отметила, что предлагаются санкции - исключение из рядов партии, отзыв мандата депутата, запрет выдвигать на следующих выборах это лицо, инициирование освобождения лица от должности, которую оно заняло по квоте партии.

Эксперт ГО «ЭкспертиЗА Реформ» Татьяна Барановская сообщила, что «за последние три года политические партии получили около полутора миллиардов бюджетных средств». По ее словам, речь идет о парламентских партиях, преодолевшие на выборах 2014 года 5%-й барьер. Она отметила, что в законопроекте предусмотрено ввести принцип «равновесия между государственными и частными источниками». По ее словам, если сравнивать объемы финансирования партий за 2017 года, то «партия «Народный фронт» получила из госбюджета 113 млн, а из частных взносов получила только 5966 гривен, «БПП «Солидарность» получил из госбюджета – 112 млн, а из частных взносов - 4 миллиона, партия «Самопомич» получила из госбюджета 100 млн и только около 2 миллионов как частное финансирование».

Барановская сообщила, что в законопроекте предлагается ограничение частных пожертвований по размерам: для физических лиц - не более одной минимальной заработной платы в год, для юридических лиц - не более 10 минимальных заработных плат в год.

По ее словам, в законопроекте предусматривается, что объем бюджетного финансирования партии не может превышать общего дохода партии, полученного от взносов из частных источников за календарный год, предшествующий году выделения средств.

Она добавила, что также предлагается ввести два вида бюджетного финансирования, кроме финансирования парламентских партий должно быть и финансирование местных организаций политических партий, участвующих в выборах в областные советы, которые по результатам местных выборов приняли участие в распределении мандатов депутатов областных советов не менее чем в трети областей Украины.

Глава Координационного совета ГО «ЭкспертиЗА Реформ» Юрий Георгиевский отметил, что сегодня партийная система в Украине находится в кризисном состоянии, а уровень доверия к партиям достаточно низкий. Он отметил, что законодательство необходимо менять, чтобы ответственность партий перед избирателями была повышена. Он считает, что указанный законопроект «этим созывом парламента не будет принят при любых условиях, потому что он политическим партиям не выгоден, потому что мы предлагаем ограничить бюджетное финансирование». По его словам, крупнейшие фракции политических партий «БПП» и «Народный фронт» получили «львиную долю бюджетного финансирования и имеют низкий уровень доверия», то какой им смысл поддерживать этот законопроект. Он убежден, что такие изменения необходимы, чтобы получить качественно новую политическую систему.