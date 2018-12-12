Общественные деятели и активисты призывают перезагрузить Национальное агентство по предотвращению коррупции (видео)

Анна Соломатина призвала народных депутатов принять новый закон о НАПК.

Киев. 12 декабря. УНИАН. Общественные деятели и активисты призывают перезагрузить Национальное агентство по предотвращению коррупции.

На пресс-конференции в УНИАН экс-руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК, общественный деятель Анна Соломатина напомнила, как более года назад она и несколько ее коллег заявили, что "не смирились с тем, что в Национальном агентстве по предотвращению коррупции происходят коррупционные действия", и соответствующие документы были переданы Национальному антикоррупционному бюро Украины.

"Потом эти документы генеральный прокурор направил в СБУ. Сегодня Служба безопасности Украины занимается этой работой. К сожалению, я считаю, что это не функции Службы безопасности Украины - проверять коррупционные действия в Национальном агентстве по предотвращению коррупции", - подчеркнула Соломатина.

Она рассказала о работе НАПК после прихода нового руководства во главе с Александром Мангулом.

"Происходят ли изменения? В 2017 году, вы помните, что МВФ нам предоставил транш в связи с тем, что одним из пунктов для предоставления транша было введение автоматизированной проверки деклараций. Произошло ли это? Нет, не произошло. Занимается ли сегодня Национальное агентство по предотвращению коррупции проведением мониторинга образа жизни высокопоставленных должностных лиц? Также нет. Защищает ли сегодня, помогает ли разоблачителям Национальное агентство по предотвращению коррупции? Также нет", - подчеркнула она.

По ее мнению, в НАПК не занимаются проверками деклараций должным образом.

По словам Соломатиной, и.о. руководителя аппарата НАПК Александр Писаренко распространил в СМИ информацию о том, что член НАПК Александр Скопич "является коррупционером, и нужно провести расследование".

"На сегодняшний день ни госпожа Корчак, ни господин Мангул такие расследования не провели, поэтому у меня обращение сегодня к генеральному прокурору. Уважаемый Юрий Витальевич, только Вы сегодня в состоянии отстранить от должностей членов НАПК и председателя НАПК. Сегодня все основания для этого есть", - сказала она.

Соломатина обратилась также к народным депутатам с призывом "немедленно принять новый закон и перезагрузить этот орган".

При этом она сообщила, что располагает информацией о существовании проектов готовых решений относительно несоответствия представленных данных декларантами в декларациях их доходам, но руководство НАПК не хочет рассматривать эти проекты с целью утверждения.

Проекты готовых решений касаются результатов проверки деклараций народного депутата и председателя Федерации футбола Украины Андрея Павелко, народного депутата, члена группы "Видродження" Евгения Геллера, директора Института политических и этнонациональных исследований им. А.Ф.Кураса НАН Украины Олег Рафальского и декларации Якова Смолия за тот период, когда он занимал должность заместителя председателя Национального банка Украины.

Соломатина попросила журналистов и общество следить за тем, как ведется проверка деклараций чиновников и других лиц, уполномоченных выполнять функции государства.

В то же время представитель ОО "Стоп Мангул" Денис Шинкаренко заявил, что НАПК не выполняет свои непосредственные функции. По его убеждению, общество не получает никакого результата от деятельности НАПК, поскольку агентство занимается разоблачением фактов нарушений в декларациях преимущественно со стороны сельских председателей и руководителей государственных предприятий, которые "трудно назвать значительными" по сравнению с очевидными фактами незаконного обогащения "на десятки миллионов гривень, на которые НАПК просто закрывает глаза", - сказал Шинкаренко.

По его словам, на Мангула общество возлагало определенные надежды после избрания на должность главы НАПК. "Однако ожидаемых изменений не произошло. Деятельность НАПК так и остается лишь имитацией борьбы с коррупцией. В отношении отдельных высокопоставленных должностных лиц проверки или вообще не проводятся, или откровенно саботируются, а их результаты не обнародуются", - подчеркнул Шинкаренко.

Он заявил, что одним из ярких примеров саботажа со стороны НАПК является ситуация вокруг Павелко, в декларации которого выявлено 11 нарушений, о которых НАПК не уведомляет другие соответствующие инстанции. Шинкаренко отметил, что наказывать госслужащих или других лиц, уполномоченных выполнять функции государства, необходимо при наличии хотя бы одного нарушения.

По его словам, в проекте решения в отношении Геллера сказано, что он подал недостоверные сведения на объекты недвижимости на сумму 2 млн 452 тыс. грн, а у Смолия выявлен ряд незадекларированных объектов недвижимости на несколько миллионов гривень и многочисленные неточности при указании полученных доходов и сбережений на банковских счетах.

Как сказал Шинкаренко, Рафальский пытался скрыть стоимость корпоративных прав и почти 10 млн грн, принадлежащих его жене, и 9 млн грн займа, предоставленного третьему лицу.

Общественный активист добавил, что в проектах решений о результатах осуществления полной проверки декларации Павелко за 2015-2016 годы установлено, что он скрыл сведения о гражданской жене Екатерине Чаус, не указал расходы на квартиру, которую арендует для проживания с Чаус. "Как установлено журналистскими расследованиями, аренда этой квартиры - 17 тыс. долл. в месяц", - сказал Шинкаренко. Также, по его словам, Павелко указал недостоверные сведения о доходах от продажи недвижимого имущества на сумму 2,2 млн грн. "Скрыл финансовые обязательства о возврате средств государственного банка "Родовид банк" на 212 млн грн", - сказал он и добавил, что установлен факт незаконного обогащения Павелко на сумму более 27 млн грн.

Шинкаренко заявил, что руководителя НАПК Мангула надо уволить, а само агентство - перезагрузить.

Как сказал адвокат Юрий Гордийчук, если подтвердятся факты совершения правонарушений во время проверки, НАПК обязано будет принять решение о привлечении данных лиц к административной ответственности, составить протоколы об административных нарушениях и направить их в суд.

"НАПК также обязано направить материалы в случае выявления признаков правонарушения в НАБУ для уголовного преследования указанных лиц", - сказал Гордийчук.

По словам адвоката, в соответствии с действующим законодательством, если субъект декларирования подает заведомо недостоверные сведения и если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов, есть основания привлекать его к уголовной ответственности.