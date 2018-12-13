Владельцы сельхозпредприятия из Одесской области намерены обратиться в Европейский суд с просьбой вернуть захваченное бандитами судно (фото, видео)

По словам адвоката, фермеры предприятия «Злагода» на протяжении последних двух лет являются жертвами нападений преступной организации, которая действует в Одесской области.

Киев. 13 декабря. УНИАН. Владельцы сельхозпредприятия «Злагода» в Одесской области намерены обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на захват принадлежащего компании судна, поскольку правоохранительные органы не реагируют на их обращения.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат, представитель потерпевшей стороны Дмитрий Ягунов.

По его словам, в октябре 2017 года преступная группировка отобрала паром ВИЛ-0224-К стоимостью 30 тысяч долларов, с помощью которого осуществлялись перевозки урожая и техники, у его законного владельца Сергея Слободенюка, который совместно с арендатором судна Любовью Стойковой является руководителем сельскохозяйственного предприятия «Злагода».

«До недавнего времени у господина Слободенюка в собственности находился паром, который полтора года назад рейдерским, преступным способом в результате совершения преступного нападения забрали участники преступной организации на основании поддельных документов при участии должностных лиц государственных органов – «Укртрансбезопасности», «Морской администрации» и при тотальной бездеятельности со стороны Министерства инфраструктуры», - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что, несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы Одесской области, а также центральные аппараты, по данному делу нет ни одного приговора.

«Проблема касается не только факта захвата конкретного судна, но речь идет о том, что любое судно, которое принадлежит любому лицу, на основании поддельных документов может быть перерегистрировано всего за несколько часов, и потом настоящий владелец будет тщетно пытаться вернуть это судно и привлечь преступников к предусмотренной законом юридической ответственности», - подчеркнул Ягунов.

Он отметил, что фермеры предприятия «Злагода» на протяжении последних двух лет являются жертвами нападений преступной организации, которая действует в Измаильском районе Одесской области.

«На протяжении двух лет мы сталкиваемся с тем, что парни с автоматами приходят и отбирают определенное имущество предприятия. Работники предприятия подвергались физическому насилию, и мне неоднократно сообщали об этом. Последний ущерб – это более 6,5 млн грн только с одного урожая подсолнечника, которые «Злагода» не получила», - сказал адвокат.

«А средняя стоимость ущерба от группировки за все два года – это до 500 тыс. долл. Она фактически «раздерибанила» предприятие, которое имело 1 тыс. га земли», - сообщила присутствовавшая на пресс-конференции руководитель «Злагоды» Любовь Стойкова.

«Если подытожить сказанное, судно – это одно из звеньев всей прогнившей системы в нашей стране. Однако есть и захваченные тракторы, и другая техника», - добавил в свою очередь Сергей Слободенюк.

«Мы говорим о системности и безнаказанности таких действий, мы резюмируем, что речь идет о преступной организации, которая пользуется поддержкой работников правоохранительных органов», - подчеркнул Ягунов.

Он сообщил, что владельцы судна продолжат направлять жалобы в Национальную полицию, Генеральную прокуратуру и антикоррупционные ведомства. При этом будет подано обращение и в Европейский суд.

«Мы уже подготовили жалобу в Европейский суд по правам человека, потому что по состоянию на сегодня мы уже исчерпали все национальные способы правовой защиты», - констатировал адвокат, добавив, что пакет документов будет подан в январе-феврале следующего года.

Как сообщал УНИАН, в течение 2017 года в Украине произошло 414 рейдерских захватов, при этом всего с 2013 года - около 1700 рейдерский захватов.

Согласно опросу Всеукраинского аграрного совета, проведенному в 2017 году, около 25% опрошенных производителей сельскохозяйственной продукции столкнулись со случаями рейдерства на своих предприятиях.

В ноябре 2018 года Министерство юстиции презентовало «Антирейдерский законопроект 3», который был разработан совместно с народными депутатами и представителями ведущих бизнес-ассоциаций.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/83341