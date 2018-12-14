Для исправления ситуации с потерей украинских рабочих кадров нужна активизация и координация усилий госорганов в трех направлениях - ОО «Европа без барьеров» (видео)

Организация провела исследование, которое выявило основные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются иностранцы в процессе прохождения миграционных процедур и оформления документов.

Киев. 14 декабря. УНИАН. Исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко отмечает, что для исправления ситуации с потерей украинских рабочих кадров нужна активизация и координация усилий государственных органов власти в трех направлениях.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в УНИАН.

«В рамках миграционных трендов наиболее популярным и часто используемым является проблематика украинской трудовой миграции», - отметила Сушко и добавила, что существует очень существенный отток квалифицированной рабочей силы за границу.

Она отметила, что на сегодняшний день 5 стран, четыре из которых - в Европейском Союзе, «стараются максимально упрощать условия трудоустройства, включая легализацию украинских трудовых мигрантов».

«Движение, отток трудовой миграции не будет останавливаться», - констатировала Сушко и объяснила, что спрос на украинских работников не уменьшается, а, наоборот, растет.

Она привела пример Польши и Венгрии, которые существенно упростили условия трудоустройства для украинских граждан, а Германия и Чехия анонсировали соответствующие изменения в свое законодательство, которые должны упростить условия и возможности легального пребывания и трудоустройства.

«Это не значит, что эти изменения готовятся специально для украинских трудовых мигрантов. Но последние тенденции, в частности, в Польше, показывают, что украинские трудовые мигранты, которые находятся там, которые имеют уже опыт работы в Польше на законных основаниях, - они эту новость, в частности, в отношении Германии, воспринимают как привлекательную, и намерены переориентироваться на трудовой рынок Германии. Но отнюдь не думают о том, чтобы вернуться в Украину», - сказала Сушко.

По ее словам, в России сейчас также готовятся законодательные изменения для привлечения украинских трудовых мигрантов.

«Есть еще данные, указывающие на то, что этот тренд действительно на сегодняшний день является тревожным для украинской экономики, для демографической ситуации в Украине», - отметила представитель организации и добавила, что украинцы уже не один год занимают первое место по количеству выданных разрешений на проживание и трудоустройство в странах ЕС.

Сушко привела пример, что в Польше по состоянию на конец первого полугодия 2018 года украинцы имели 1,87 млн действительных разрешений на проживание.

Так, говоря о том, каким образом можно приостановить украинскую трудовую миграцию, она отметила, что ОО «Европа без барьеров» считает, что необходимо активизировать и координировать усилия государственных органов власти.

«Здесь речь идет не только о Государственной миграционной службе Украины, но и о Министерстве социальной политики. И возможно, о других органах власти, которые должны надлежащим образом выполнять закон о внешней трудовой миграции, направленный в целом на поддержку и упрощение возвращения украинских мигрантов домой», - объяснила Сушко.

Кроме того, добавила она, необходимо активизировать политику привлечения на украинский рынок труда граждан других стран. Также отмечается необходимость реализации политики привлечения и возврата потомков эмигрантов из диаспоры.

Представительница организации отметила, что приоритеты, направленные на упрощение легального пребывания в Украине иностранцев, содержатся в Стратегии миграционной политики и действуют с 2017 года. В частности, речь идет о том, что иностранцы не должны подпадать под действие «необоснованных бюрократических и дискриминационных ограничений», а сама процедура получения разрешения на эмиграцию должна быть модернизирована с учетом международных стандартов.

«Мы имеем хорошую базу для того, чтобы имплементировать эту политику. Но, с другой стороны, надо признать, что еще заметных изменений и положительного прогресса в осуществлении Стратегии пока, к сожалению, мы не наблюдаем», - сказала Сушко, ссылаясь в проведенное их организацией исследования.

Она пояснила, что в рамках исследования, проведенного при поддержке Международного фонда «Возрождение» и проекта «Общественная синергия», были проведены встречи с иностранцами, которые находятся в Украине на законных основаниях. Иностранцев опросили, насколько все эти процессы были для них простыми и прозрачными.

Аналитик ОО «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая рассказала, что исследование указало на то, что среди проблем, которые больше всего беспокоят иностранцев, проживающих в Украине, - в частности, то, что для получения разрешения на эмиграцию, вида на временное или постоянное проживание для получения гражданства Украины, необходимо подать определенные документы, но их перечень не является исчерпывающим.

«На официальных сайтах Государственной миграционной службы мы видим перечень документов, который соответствует законодательству ... Однако, в процессе представления документации оказывается, что нужно донести еще ряд документов», - пояснила она.

По словам Кульчицкой, наибольшие трудности у иностранцев вызывают оформление регистрации места жительства; справки о несудимости, которую нужно получить в стране происхождения иностранца; справки о достаточном владение украинским языком; справки о доходах и справки о выходе из предыдущегио гражданства.

Относительно справки о несудимости Кульчицкая объяснила, что их бывает очень сложно получить в отдельных странах, в частности, в России. «Это касается иностранцев, участвующих в АТО, в ООС. Они просто физически не могут приехать в страну и получить эту справку, потому что им грозит лишение свободы», - сказала она.

Кульчицкая отметила, что иностранцев, которые сейчас проходят службу, или участвовали в военных действиях ранее, около 100. «У многих заканчивается действия загранпаспортов, что делает невозможным для них продолжение вида на жительство в Украине. И они не могут из-за угрозы лишения свобода вернуться в некоторые свои страны и сделать эти справки, например, о несудимости или оформить новый загранпаспорт», - отметила она и призвала предотвратить их депортацию, приняв изменения в законодательство.

Кроме того, относительно справки о достаточном владении украинским языком, необходимой для представления на гражданство, аналитик отметила, что такую справку выдают отдельные учебные заведения, но их перечень четко не сформирован. Также исчерпывающе не регламентировано, как должна проходить эта проверка знаний.

«Нет государственных программ по обучению украинскому языку. Они малодоступны, как и курсы по изучению украинского языка», - добавила Кульчицкая.

В то же время, подчеркнула она, почти никто из опрошенных иностранцев не сталкивался с открытой дискриминацией и открытыми формами коррупции в процессе прохождения миграционных процедур.

Аналитик также отметила, что они поддерживают продвижение Государственной миграционной службой их пилотного проекта электронной очереди для иностранцев. Кроме того, рекомендуется пересмотреть в сторону уменьшения перечень обязательных документов для легализации, создать четкий и исчерпывающий перечень необходимых документов пересмотреть перечень документов для получения разрешения на применение труда; ввести сервис проверки состояния оформления документов по образцу того, который действует для биометрических документов украинцев.