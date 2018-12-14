Банк «Львов» стал партнером Немецко-украинского фонда (фото)

Банк и фонд подписали соответствующее соглашение по реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

Киев. 14 декабря. УНИАН. Банк «Львов» стал партнером Немецко-украинского фонда в направлении реализации программ поддержки финансирования малого и среднего бизнеса в Украине.

На пресс-конференции в УНИАН руководство фонда и банка подписали соответствующее соглашение о партнерстве, а также кредитные соглашения для финансирования украинских малых и средних предприятий на сумму 3 млн евро, часть из которых будет предоставлена в гривне в рамках инициативы Евросоюза EU4Business.

Как отметил в ходе церемонии подписания руководитель фонда Валерий Майборода, с новым партнером фонд сможет расширить финансирование малого и среднего бизнеса в западном регионе, а в дальнейшем - и по всей территории Украины.

«Пока что это 30 миллионов гривен, но мы будем увеличивать лимит для банка уже в следующем году. И по другим программам банк также может принять участие», - сказал он.

Глава правления банка «Львов» Ашот Абраамян отметил, что сотрудничество с фондом даст банку возможность предоставлять предпринимателям более долгосрочные инвестиционные кредиты в гривне по ставкам ниже рыночных.

«Мы подписали договор о сотрудничестве на 3 млн евро в целом, из которых 1 млн – гривни, 2 млн - евро. Мы планируем их очень быстро разместить, в течение максимум 6 месяцев, и надеемся, что сможем потом увеличить объемы финансирования», - сказал он.

Исполнительный директор фонда Олег Стрынжа, в свою очередь, отметил, что направление является перспективным для Украины, так как недокредитованность малого и среднего бизнеса, по оценкам экспертов, в стране достигает 10 млрд евро.

«У нас в целом до 40 млн евро активов, но это программы револьверного характера – если малый бизнес возвращает деньги, они становятся доступны другим банкам партнерам», - пояснил он.

Согласно подписанным кредитным соглашениям, банк будет предоставлять кредиты малому и среднему бизнесу в рамках программы микрокредитования и новой программы фонда по поддержке финансирования инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, реализуемых в сотрудничестве с инициативой Евросоюза EU4Business.

По программе поддержки инвестиций малого и среднего бизнеса кредиты будут предоставляться предпринимателям в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, гостинично-ресторанного бизнеса и энергоэффективных проектов.

Справка УНИАН. Немецко-украинский фонд (НУФ) представляет собой небанковское финучреждение, созданное в 1999 году. Участниками фонда являются Национальный банк и Министерство финансов Украины, а также Немецкий банк развития KfW. Текущее управление деятельностью НУФ осуществляет Министерство финансов Украины.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/ukr/themes/83368