Запрет на рекламу лекарственных препаратов в СМИ противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС – эксперты

Киев. 29 января. УНИАН. Запрет на рекламу безрецептурных лекарственных препаратов в средствах массовой информации, предусмотренный в ходе реформирования сферы здравоохранения, противоречит условиям подписанного Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом в ходе круглого стола в УНИАН заявил гендиректор Украинской ассоциации издателей периодической прессы Алексей Погорелов.

«Запрет рекламы фармацевтических изделий не является стандартом Европейского Союза. В ЕС отработано законодательное регулирование фармацевтической рекламы. Более глубокие ограничения в Украине будут противоречить обязательствам Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом», - сказал Погорелов.

Присутствующий на круглом столе руководитель отдела аналитики исследовательской компании Proxima Research Олег Добранчук отметил, что в случае запрета рекламы лекарственных средств в СМИ цены на медикаменты вместо того чтобы снизиться, могут, наоборот, вырасти.

«Что произойдет в случае отмены телевизионной рекламы? У производителя не останется средств коммуникаций с потребителем. Соответственно, куда пойдет производитель? Он пойдет к врачу… Для производителя работа с врачами – более дорогой инструмент, чем телевизионная реклама, и это будет проявляться в стоимости лекарственных средств», - отметил Добранчук, добавив, что согласно исследованиям компаний, которые измеряют потребительские предпочтения, реклама влияет на выбор медикаментов только для 2% пациентов в Украине.

По словам советника по правовым вопросам группы «1+1Медиа» Вячеслава Миенко, заявления о том, что запрет на рекламу приведет к снижению цены на лекарства, является мифом.

«Это миф, что без рекламы лекарства подешевеют. Рекламные бюджеты фармкомпаний просто перераспределятся и пойдут в другие сферы», - сказал Миенко.

Он также добавил, что запрет на рекламу безрецептурных лекарственных средств очень негативно отразится на деятельности украинских средств массовой информации, значительную часть доходов которых составляет реклама медикаментов.

«Это однозначно может привести к сокращению рекламного рынка, что непосредственно повлияет на деятельность СМИ. В конечном итоге может привести к сокращению рабочих мест», - подчеркнул Миенко.

Как отметил начальник отдела маркетинга безрецептурных препаратов компании «Фармак» Юрий Маркевич, реклама медикаментов в СМИ является инструментом повышения конкуренции на рынке среди отечественных производителей, а запрет на её распространение станет ограничением права граждан на получение разнообразной информации.

«Человек имеет право на информацию, осознанно понимая, что его болезнь могут лечить несколько лекарственных средств. Он имеет полное право спросить врача, что тот думает о тех или иных лекарствах», - сказал Маркевич.

Как сообщал УНИАН, в тексте Коалиционного соглашения, подписанного в парламенте в конце ноября прошлого года, предусматривается ввести в Украине запрет на рекламу лекарственных препаратов в средствах массовой информации.