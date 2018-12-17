Лоси могут полностью исчезнуть с территории Украины к 2050 году, если их не внести в Красную книгу - зоозащитники и экологи

Киев.17 декабря. УНИАН. Зоозащитники заявляют, что лоси могут полностью исчезнуть с территории Украины к 2050 году, если их не внести в Красную книгу.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН, посвященной борьбе за сохранение лося в Красной книге, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская заявила, что зоозащитники возмущены не только преступными действиями охотников и решением Окружного административного суда города Киева, но и политикой Кабинета министров и Верховной Рады.

«Такая политика направлена не на сохранение природы Украины, а на удовлетворение потребностей бизнеса. Тем более, нам до сих пор не понятно, почему суд принял сторону охотников? Это вызывает не только удивление, но и определенные подозрения», - отметила Серпинская.

Как напомнил заместитель министра экологии Украины Василий Полуйко, 14 декабря Министерство экологии и природных ресурсов подало в Шестой апелляционный административный суд жалобу на решение Окружного административного суда Киева, которым был отменен приказ министерства о занесении лося европейского в Красную книгу Украины.

«Мы считаем, что при рассмотрении админиска были неправильно применены нормы права: суд оценивал не саму процедуру принятия приказа министерства, которая прошла без нарушений, с соблюдением норм законодательства, а заключение Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины НАН, которая рекомендовала государству взять лося под защиту. Мы подали жалобу, и я уверен, что правда будет на нашей стороне, и мы выиграем дело», - подчеркнул Полуйко.

По его словам, Минэкологии договорилось с Франкфуртским зоологическим обществом, которое за свои средства исследует популяцию лося в Украине. «В прошлом году на территории двух лесхозов в Житомирской области с помощью вертолета отрабатывалась сама методика проведения исследования. Надеемся, что уже в 2019 году они завершат это исследование, и мы будем знать точное количество лосей в Украине», - подчеркнул заместитель министра экологии.

Основатель гуманистического движения UAnimals Александр Тодорчук заявил, что, кроме угрозы исчезновения популяции лося в Украине, проблема охоты имеет более глобальные последствия.

«Первой проблемой является глобальная агрессия в современном обществе, которую порождают охотники ... Вторая проблема - это то, что сегодня действия охотников являются угрожающими не только для лосей, но и для многих других животных на территории Украины», - отметил он.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко подчеркнул, что в настоящее время лось в своем ареале на территории Украины распространен лишь небольшими скоплениями, а такая фрагментация сигнализирует о начале процесса исчезновения популяции.

По его словам, согласно исследованиям ученых Института зоологии имени И.И.Шмальгаузена НАН Украины, если срочно не заняться охраной лосей, то к 2050 году эти животные полностью исчезнут с территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года министр экологии и природных ресурсов Семерак подписал приказ о внесении европейского лося в Красную книгу, которым, в частности, запретил охоту на это животное на территории Украины.

27 ноября 2018 года Окружной админсуд Киева признал незаконными приказы Минприроды «О запрете охоты на лося» и «О внесении изменений в перечень видов, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)».

14 декабря в Минприроды сообщили, что подали в Шестой апелляционный админсуд апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева, которым был отменен приказ министерства о занесении лося европейского в Красную книгу Украины.

По данным Семерака, по состоянию на декабрь 2018 года популяция лося европейского составляла немногим более 3 тыс. особей.