Скорейшее принятие закона об аукционах для новых объектов возобновляемой энергетики будет способствовать устойчивому развитию отрасли и удешевлению «зеленой» энергии – эксперты (видео)

Предполагается запуск аукционов с 2020 года для крупных объектов возобновляемой энергетики: для солнечных электростанций мощностью более 10 МВт и ветровых электростанций мощностью более 20 МВт.

Киев. 17 декабря. УНИАН. Скорейшее принятие Верховной Радой законопроекта №8449-д о переходе от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года будет способствовать устойчивому развитию отрасли и удешевлению «зеленой» энергии для конечного потребителя.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил Алексей Оржель, Глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, BRDO.

«Украине необходимы скорейшие изменения в законодательстве. Мы надеемся, что законопроект №8449, который стал компромиссным вариантом из семи альтернативных законопроектов, будет поддержан в зале Верховной Рады, и надеемся, что это произойдет в ближайшее время», - сказал Оржель.

По его словам, изменения, предложенные законопроектом, поддерживаются профильными ассоциациями, рынком, финансовыми учреждениями и международными партнерами Украины.

«Мы хотим подчеркнуть, что не только профильные ассоциации, не только рынок готов к изменениям и требует этих изменений, а также представители госорганов и представители органов, направленных на привлечение инвестиций, подтверждают эту необходимость изменений в законодательном поле», - отметил Оржель.

Также он отметил, что конкурентные механизмы, предусмотренные законом, смогут продемонстрировать, что возобновляемая энергетика уже сегодня становится более конкурентной и дешевой по сравнению с традиционной энергетикой.

«Я хочу обратить внимание, что у нас нет других точек роста в энергетике», - подчеркнул Оржель.

В свою очередь, Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук отметил, что переход на аукционную систему будет способствовать устойчивому развитию отрасли и удешевлению «зеленой» энергии для конечных потребителей.

«Законопроект даст возможность не только усилить развитие отрасли возобновляемых источников энергии, но сделать развитие более устойчивым и более дешевым», - сказал Савчук.

Он отметил, что действующий в Украине «зеленый» тариф уже сыграл свою роль в запуске «альтернативной» энергетики в стране.

«Сегодня мы имеем «зеленый» тариф на уровне 15 евроцентов для солнечной генерации, который уже достаточно дорогой, но другого выхода у государства на то время (2014-2016 годы - УНИАН) привлечь инвестиции в проекты не было. Поэтому страна должна была пойти инвестору навстречу, и я уверен, что государство от этого выиграло. Сегодня мы уже видим, что тренд устоялся, что в отрасль начали заходить не только внутренние, но и зарубежные инвесторы, то есть сегодня рекламировать развитие «чистой» энергии не надо, а надо делать новые проекты, чтобы цена на каждый кВт была дешевле», - сказал Савчук.

Он отметил, что законом предполагается запуск аукционов с 2020 года для крупных объектов возобновляемой энергетики: для солнечных электростанций мощностью более 10 МВт и ветровых электростанций мощностью более 20 МВт.

Заместитель Главы Офиса Национального инвестиционного совета Константин Чижик подчеркнул, что у Украины нет другого выбора, кроме перехода на аукционы для стабильного развития возобновляемой энергетики.

«Если мы хотим, чтобы этот сектор продолжил развиваться, то внедрение аукционов - единственный возможный вариант, как можно двигаться вперед. Это подтверждается и мировым опытом, и европейским, в частности», - сказал Чижик.

В пресс-конференции в УНИАН приняли участие: Сергей Савчук, Глава Госэнергоэффективности; Константин Чижик, заместитель Главы Офиса Национального инвестиционного совета; Алексей Оржель, Глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, BRDO; Максим Сысоев, сопредседатель Комитета ЕБА по топливу и энергетике; Ярослав Петров, сопредседатель Комитета ЕБА по топливу и энергетике; Андрей Конеченков, Глава Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) поддерживает переход от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики в Украине.

В начале июня народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №8449, предусматривающий переход от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года. При этом пилотный аукцион по продаже мощностей для строительства солнечной электростанции в Чернобыльской зоне должен состояться во второй половине 2019 года.

Позднее в парламенте были зарегистрированы еще 7 альтернативных законопроектов.

В ноябре 2017 года директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач призвал руководство Украины рассмотреть возможность перехода от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для объектов возобновляемой энергетики, так как существующий «зеленый» тариф является очень высоким, что может в будущем привести к росту цен на электроэнергию.

Также за переход к механизму аукционов для новых крупных объектов возобновляемой энергетики мощностью от 10-15 МВт выступает глава компании «Укрэнерго», оператора объединенной энергосистемы Украины, Всеволод Ковальчук.

К концу 2017 года общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в Украине составила почти 1375 МВт.

Главным механизмом для стимулирования развития альтернативной энергетики в Украине являются «зеленые» тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.