Спортсмены и тренеры призывают Министра молодежи и спорта отменить решение о назначении новых главных тренеров национальных сборных по спортивной борьбе (видео)

Вице-президент Ассоциации борьбы Украины Норик Геворкян заявил, что многие ведущие спортсмены собираются бойкотировать тренировки под руководством новых наставников.

Киев. 18 декабря. УНИАН. Спортсмены и тренеры призывают министра молодежи и спорта Игоря Жданова отменить решение о назначении новых главных тренеров национальных сборных по спортивной борьбе.

Об этом вице-президент Ассоциации борьбы Украины Норик Геворкян заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, радикальная смена главных тренеров сборных Украины по греко-римской и вольной борьбе за полтора года до Олимпийских игр грозит полным провалом украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио в 2020 году. Впервые за всю историю выступлений на летних Олимпийских играх украинская сборная по спортивной борьбе может остаться без медалей.

Помимо того, что решение министра молодежи и спорта Игоря Жданова не продлевать контракт с тренером Артуром Дзигасовым и подписать соглашение с Сергеем Андреевым непродуманно с точки зрения перспектив национальной команды, оно также является и антиукраинским, отметил Геворкян. По его словам, Жданов назначил главным тренером сборной Украины гражданина Российской Федерации Андреева, который к тому же уже 27 лет не постоянно занимался тренерской работой.

В Facebook ситуацию также прокомментировал серебряный призер Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, чемпион мира по греко-римской борьбе 2015 года Жан Беленюк.

«Когда в разы повысили заработную плату тренерам национальных сборных команд Украины, прогнозированно стало много желающих на место главного тренера. Не обошлось без интриг, заговоров, личностных амбиций и в моей любимой греко-римской борьбе... По итогам года министр, как ни парадоксально, решает не продлевать контракт с Артуром Дзигасовым и его командой, а подписать нового тренера Сергея Андреева. И что самое интересное: абсолютно никто, как со стороны федерации/ассоциации, так и со стороны министерства, не поинтересовался у спортсменов национальной сборной команды мнения на этот счёт. Как будто это вообще нас не касается… Я лично считаю это категорически неправильным подходом», - отметил Беленюк.

Кардинальная смена тренерского штаба произошла также и в сборной по вольной борьбе, где вместо Руслана Савлохова, который руководил национальной командой до сих пор, был подписан контракт с Григорием Данько.

Как утверждают в министерстве молодежи и спорта, кандидатуры Андреева и Данько рекомендовала Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Тем не менее, Геворкян заявил, что кандидатуры новых тренеров были вынесены с нарушением процедур. Главным фактором при назначении, на его взгляд, должно быть мнение экспертной комиссии, в которую входят опытные авторитетные специалисты. Комиссия одобрила Александра Захарука в качестве претендента на должность главного тренера сборной по вольной борьбе, а также выразила поддержку Дзигасову как наставнику сборной по греко-римской борьбе.

По словам Геворкяна, украинские спортсмены – члены национальных сборных – возмущены решением таким министерства и считают его исключительно предвзятым.

Он отметил, что многие ведущие атлеты собираются бойкотировать тренировки под руководством новых наставников.

В свою очередь Дзигасов отметил, что в национальной сборной команде из-за последних кадровых изменений испортился микроклимат, что неминуемо приведет к провальным спортивным результатам.

При этом, по его словам, 2019 год является решающим в вопросе получения спортивных лицензий на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Стоит отметить, что до сих пор украинские борцы завоевывали медали на каждой летней Олимпиаде с момента участия украинской сборной как независимой команды. Всего, начиная с 1996 года, в рамках Олимпийских игр на соревнованиях по вольной и греко-римской борьбе украинцы получили 15 наград, среди которых 3 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых.