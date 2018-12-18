Международный энергетический холдинг ЕРН планирует инвестировать в разработку Юзовской газовой площади 200 млн долл. (видео)

В планах компании в течение первых пяти лет добыча исключительно традиционного газа.

Киев. 18 декабря. УНИАН. Международный промышленно-энергетический холдинг ЕРН, с основными ресурсами в Чехии и Словакии, планирует начать разработку Юзовской газовой площади Донецкая и Харьковская области) в Украине с гарантированными инвестициями в 200 млн долл. в течение 5 лет.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил член правления компании Nafta a.s., проект-менеджер компании EPH Роберт Бундил.

По его словам, гарантированные инвестиции холдинга ЕРН в Юзовский проект в течение 5 лет составят почти 200 млн долл., а техническим оператором Юзовского соглашения, который будет отвечать за организацию работ по поиску и добыче газа, станет дочерняя компания Nafta (Словакия).

Бундил отметил, что сегодня правительство Украины приняло решение о том, что подпишет договор с компанией «Юсгаз», в которую компания EPH войдёт со стопроцентной долей.

Представители компании ожидают окончательного завершения процесса приобретения 100% компании «Юсгаз» в течение января 2019 года.

По словам Бундила, существует несколько сценариев, по которым планируется добыча газа, реалистичный сценарий предполагает добычу 3-5 млрд кубометров ежегодно к окончанию пятилетнего периода.

«В то же время, я, как человек консервативный, считаю, что добыча на уровне 1-2 млрд кубометров также будет прекрасным результатом», - отметил Бундил.

Он также подчеркнул, что Юзовская площадь – это абсолютный гринфилд проект, что означает, что все разведочные работы по добыче газа нужно осуществлять практически с нуля.

В планах компании в течение первых пяти лет добыча исключительно традиционного газа.

В свою очередь, директор компании Nafta Любомир Копчик заявил, что компания планирует привлекать подрядные украинские предприятия, а также будет в основном полагаться на местных рабочих.

«Все работы будут выполнять украинские фирмы – для того, чтобы инвестиции давали возможность зарабатывать украинским компания, а также дополнительно создавать рабочие места и соответственно платить налоги в местные бюджеты», - подтвердил он.

Также он сообщил, что весной 2019 года компания планирует пробурить первые 3 скважины.

Присутствовавший на пресс-конференции исполнительный директор ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах отметил, что это впервые за 5 лет в отечественную газодобычу приходит такой крупный инвестор.

«Это огромный шаг к успеху, Украина заслужила это. Будет также примером и для других компаний, которые собираются инвестировать в газодобычу в Украине", - сказал он.

В свою очередь посол Чешской Республики Радек Матула, присутствующий на пресс-конференции, сообщил, что Украина имеет поддержку Чехии как политическую, так и в области реформ, и подчеркнул, что представители чешского бизнеса очень заинтересованы в сотрудничестве с Украиной, так как видят большие перспективы развития страны.

Справка УНИАН. NAFTA – словацкая нефтегазовая компания, основана в 1913 году. Компания оперирует мощностями для хранения газа на территории Словакии объемом 2,74 млрд куб. м. NAFTA входит в крупнейшую вертикально интегрированную энергетическую группу Центральной Европы EP Holding.

Начиная с середины 2016 года, NAFTA реализует совместный проект с канадской компанией CUB Energy по поиску и добыче газа в Западной Украине. За это время были проведены необходимые сейсмические исследования. В рамках этого проекта во второй половине 2018 года запланировано бурение трех поисковых скважин.