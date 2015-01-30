Украина обжалует в ЕСПЧ арест в Крыму и.о. председателя Меджлиса крымских татар

Киев. 30 января. УНИАН. Арест в Крыму и.о. председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза является «правовым сюрреализмом», и Украина обжалует его в Европейском суде по правам человека.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«Случай с арестом и.о. председателя Меджлиса крымскотатарского народа – это правовой сюрреализм. Иначе назвать я это не могу, потому что на украинской территории, согласно украинскому законодательству, этот человек имел право проводить мирное собрание. На сегодняшний день нет специального закона, который бы регулировал вопрос проведения мирных собраний, но у нас есть конституционная норма, и этот человек имел право пользоваться своим правом абсолютно неопровержимо. Собственно, за то, что он воспользовался правом, согласно украинской Конституции, его сейчас упрятали за решетку, и сегодня утром у него проводится обыск. Это просто, как по мне, показатель того, насколько не уважает оккупационная власть законодательство - как национальное украинское, так и международное. Понятно, что будет обращение в ЕСПЧ, понятно, что будет решение в интересах этого человека», - отметила Омбудсмен.

В свою очередь лидер Меджлиса Рефат Чубаров отметил, что перспективы освобождения Чийгоза достаточно призрачны. «У нас есть адвокат, который с ним работает. Также правозащитные организации, в том числе Хельсинский союз, тоже готовы в любое время подключиться. Благодарю их за такие предложения. Перспективы очень призрачны. Если человек, которое называет себя прокурором, уже вчера в эфире сказал (прокурор Крыма Поклонская), что Ахтему угрожает лишение свободы до 10 лет, значит, они это сделают. Нужно искать решение этих всех вопросов в другом аспекте – международном, чтобы остановить агрессора. И мне хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы Ахмет Чийгоз поменялся с госпожой Поклонской камерой», - сказал Чубаров.

Как сообщал УНИАН, 29 января Киевский райсуд Симферополя принял решение об аресте Чийгоза до 19 февраля.

Так называемый прокурор Крыма Наталия Поклонская отметила, что «Чийгозу инкриминируется ст. 212 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация массовых беспорядков), которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет». «Чийгоз обвиняется в тяжком преступлении. Это ст. 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. И как следствие этого преступления, есть две жертвы – две смерти, а также есть пострадавшими с разной степенью телесных повреждений», – заявила Поклонская.

Чийгоз был задержан 29 января. По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, Чийгоз задержан «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках». «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в массовых беспорядках задержан один из лидеров общественной организации Меджлис крымскотатарского народа Чийгоз», – отметил Маркин. По его информации, речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда состоялась акция протеста при участии Меджлиса в Симферополе, возле здания Крымского парламента.

Сегодня, 30 января, Чубаров сообщил, что в доме Чейгоза в Крыму проводится обыск.