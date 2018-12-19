Организаторы проекта "Народный президент" призывают всех желающих выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах (видео)

Всеукраинский проект "Народный президент", который начался еще в октябре 2016 года, имеет целью выдвинуть кандидатом в президенты гражданина Украины, не связанного с олигархами и политиками.

Киев. 19 декабря. УНИАН. Организаторы проекта "Народный президент" (http://www.proekt-prezydent.com/) призывают всех желающих выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

Об этом заявил руководитель и организатор проекта Юрий Ахрамейко на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что цель проекта - выдвинуть в кандидаты в президенты человека из народной среды, который станет альтернативой старым политикам и позволит сформировать новую политическую элиту.

По словам руководителя проекта "Народный президент", все, кто желает принять участие в проекте как потенциальный кандидат в президенты, могут зарегистрироваться на сайте проекта. Регистрация потенциальных кандидатов началась еще в начале 2017 года.

Сегодня на сайте уже зарегистрированы 32 кандидата, но четыре из них сняли свою кандидатуру, а восемь не подошли по возрастным критериям.

Также Юрий Ахрамейко рассказал, что на сайте для обсуждения и внесения предложений предусмотрено написание народной предвыборной программы, в которой также все желающие могут вносить свои предложения и поправки.

В дальнейшем каждый пункт этой коллективной программы будет вынесен на голосование, также как и будет проведен праймерис - то есть выборы среди потенциальных кандидатов в президенты одного, который сможет зарегистрироваться в Центризбиркоме уже как реальный кандидат.

Кроме того, руководитель проекта акцентировал, что все претенденты на кандидатство должны сдать онлайн-тесты на знания, тесты на IQ, психологические тесты, а также пройти проверку на полиграфе.

Проект предусматривает подписание договора между избранным на праймерис кандидатом и народом Украины, где будут прописаны сроки выполнения пунктов президентской программы и обязательное выполнение этой программы.

Говоря о финансировании народного кандидата в президенты, а именно о средствах на залог и рекламную кампанию, Ахрамейко отметил, что это будут добровольные пожертвования граждан, все желающие смогут внести через краунд-файдинговые платформы и другие официальные счета пожертвований.

В пресс-конференции приняли участие: Юрий Ахрамейко, организатор и руководитель проекта "Народный Президент"; Руслан Щибря, кандидат в президенты от Всеукраинского проекта «Народный Президент»; Василий Марущинець, кандидат в президенты от Всеукраинского проекта «Народный Президент»; Елена Полищук, Всеукраинская общественная ассоциация Информ-КУЛЬТРОЗКВИТ; Александр Чехович, кандидат в президенты от Всеукраинского проекта «Народный Президент»; Сергей Хаврусь, кандидат в президенты от Всеукраинского проекта «Народный Президент».