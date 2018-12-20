Движение «Честно» выявило почти 40% нечестных кандидатов на должности судей Верховного суда (фото, видео)

Среди нарушителей критериев добропорядочности доминируют представители судейского сообщества 105 кандидатов-судей, 8 адвокатов и 6 ученых.

Киев. 20 декабря. УНИАН. Движение «Честно» выявило 119 нечестных (38%) среди 317 кандидатов, которые продолжают борьбу в конкурсе на 78 вакантных должностей судей Верховного суда.

Такие результаты анализа кандидатов были представлены во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «ЧЕСТНО. Фильтруй суд! представляет справки о кандидатах в Верховный Суд».

Как напомнил директор Центра демократии и верховенства права, соучредитель движения «Честно» Тарас Шевченко, в Украине продолжается конкурс на 78 вакантных должностей в Верховном суде. По результатам первого этапа конкурса, экзамена на знание права, продолжают борьбу 317 кандидатов, 119 из которых нарушили критерии добропорядочности кампании общественного контроля «ЧЕСТНО. Фильтруй суд!».

«38% - такова доля нечестных, по методологии «ЧЕСНО.Фильтруй суд!», которые нарушили как минимум один критерий добропорядочности», - заявил он.

Старший аналитик «ЧЕСТНО. Фильтруй суд!»Иван Пятак заметил, что такими критериями «Честно» определяет непричастность к коррупции или уголовным правонарушениям, непричастность к принятию сомнительных решений, соответствие стиля жизни задекларированным доходам и прозрачность состояния, непричастность к нарушению прав человека и соблюдение норм профессиональной этики.

По словам менеджера проектов «ЧЕСТНО. Фильтруй суд» Людмилы Сливы, доминируют среди нарушителей добропорядочности представители судейского сообщества: 105 кандидатов-судей, 8 адвокатов и 6 научных нарушили критерии добропорядочности

Аналитики «Честно» отмечают, что наибольший процент кандидатов с сомнительной репутацией среди претендентов на места в кассационных уголовном и административном судах Верховного суда.

В частности, в результаты анализа «Честно» говорится, что на должность судьи Уголовного кассационного суда претендует судья Краматорского городского суда Донецкой области Лариса Переверзева, которая в 2012 году приговорила к 5 годам заключения общественного активиста Константина Лаврова за якобы вымогательство денег для прекращения акций протеста жителей Донецка против строительства корпорацией сына экс-президента Виктора Януковича нового дома на месте снесенной гостиницы "Дружба". В промежуточном отчете Украинского Хельсинского союза по правам человека дело Лаврова было отнесено к делам, связанным с преследованием представителей гражданского общества в 2011 году, а приговор судьи позже был отменен в апелляционной инстанции.

В то же время, как отмечают аналитики, во второй раз пробуют свои силы на конкурсе в Уголовный кассационный суд Татьяна Франтовская и Мальвина Данилова, которые на первом конкурсе получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности.

В «Честно» напоминают, судья Франтовская была причастна к вынесению решения, по которому было констатировано нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В составе коллегии кассационной инстанции судья не обеспечила предоставление необходимых процессуальных гарантий лицу, которое поместили в психиатрическую больницу. Впоследствии это решение стало предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека.

По данным движения, ее коллега Данилова нарушила сразу три критерия добропорядочности «Честно», она стала известна также историей об ограблении дома ее гражданского мужа, из которого якобы украли полмиллиона долларов, при этом ни дом, ни украденные средства судья Данилова не декларировала.

Кроме того, кандидаты в Кассационный административный суд в составе Верховного суда Александр Кравец и Николай Заика также во второй раз участвуют в конкурсе. Оба кандидата на предыдущем конкурсе получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности, в том числе за свои решения.

Так, по данным движения, Заика отличился решением об отмене представления Высшего совета юстиции об увольнении судьи Червонозаводского районного суда Харькова Елены Васильевой за нарушение присяги. Решение коллегии с участием судьи Заики было отменено Верховным судом Украины, а дело передано на новое рассмотрение в Высший административный суд Украины. В дальнейшем решением Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда была подтверждена законность указанного представления Высшего совета юстиции.

Аналитические справки о всех кандидатах на должность судьи Верховного суда обнародованы на сайте «ЧЕСТНО. Фильтруй суд!» и будут направлены в Высшую квалификационную комиссию судей и во вновь созданный Общественный совет добропрядочности.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/83483