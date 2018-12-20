В Верховной Раде проходит выставка "Планета Земля Едина: Украина-Индия" (видео)

Выставка для международного обмена историческим и культурным опытом между Индией и Украиной открылась 18 декабря и продлится до 21 декабря 2018 года.

Киев. 20 декабря. УНИАН. В Верховной Раде проходит выставка о родстве культур Украины и Индии "Планета Земля Едина: Украина-Индия".

Как отметила на пресс-конференции в УНИАН арт-куратор выставки Алена Яремчук, мероприятие проходит по инициативе народного депутата Украины Дмитрия Лубинца, при поддержке юридической консалтинговой группы «Яремчук и партнеры» и организации JCI Украина.

По словам Яремчук, взаимное изучение культур народов Украины и Индии имеет долгую историю. Так, Леся Украинка и Иван Франко переводили священные индийские писания, некоторые работы Тараса Шевченко были переведены на языки народов Индии, а произведения индийского Нобелевского лауреата Рабиндраната Тагора и ведущих индийских писателей XIX века. и XX века. были переведены на украинский язык.

Арт-куратор выставки подчеркнула, что "Планета Земля Едина: Украина-Индия" проводится с целью ознакомить людей с грандиозными возможностями сотрудничества Украины с Индией в области здоровья, истории и культуры. В частности, посетители узнают о том, как в Украине применяются эффективные восточные практики аюрведы и йоги (https://www.uaay.org/).

Главная философия проекта заключается в единстве всех народов нашей планеты. “Важным является и место, где происходит выставка, ведь Верховная Рада - это место, от которого в прямом смысле зависит судьба нашей страны. Нам очень хотелось показать именно такое интересное и разнообразное искусство, чтобы вдохновить гостей выставки на позитивные изменения в Украине, а впоследствии и в мире. Ведь только при условии сотрудничества во всех сферах нашей жизни: искусства, медицины, науки, политики и других, на нашей планете будет мир», - акцентировала Алена Яремчук.

По ее словам, с историей и культурой Индии посетителей мероприятия познакомит коллекция скульптур и картин Юрия Камышного из изображения Будды и духовных мастеров восточной страны.

На выставке впервые представлена уникальная антикварная коллекция индийских скульптур, которую собрал Олег Торгало.

Также в рамках мероприятия был презентован один из первых документальных фильмов в Украине о вегетарианстве "Настоящая Жизнь", автором идеи и продюсером которого является Алена Яремчук.

«На выставке можно узнать об уникальной истории жизни Махатмы Ганди, просмотрев видео про современную Индию и фильм "Ганди", призванный вдохновить на достойное отстаивание законных прав граждан в Украине”, - подчеркнула арт-куратор мероприятия Яремчук.

Алена Яремчук также напомнила, что в Верховной Раде Украины уже проходили выставки из данного цикла, которые представляли родство культур Украины с Кубой, Канадой, Грузией, Израилем, Германией и Бразилией.

В пресс-конференции принимали участие: основатель центров здоровья "Аюрведа 192" Виктор Мацишин, руководитель центров здоровья "Аюрведа 192" Юлия Питенко; представитель Heartfulness Institute in Ukraine Арнаб Ройчурамоні ; заместитель председателя правления по работе со СМИ "Украинской ассоциации аюрведа-йога" Олег Торгало; основатель "Украинской ассоциации аюрведа-йога" Алла Дмитриева; председатель Правления (учредитель) "Украинской ассоциации аюрведа-йога" Сандвар Кундан; основатель юридической консалтинговой группы "Яремчук и партнеры", арт-куратор выставки Алена Яремчук.