В Киеве презентовали научно-практический комментарий новелл Уголовного кодекса об ответственности за домашнее насилие

Изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями вступают в силу 11 января 2019 года.

Киев. 20 декабря. УНИАН. Представительство Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Украине презентовало первый научно-практический комментарий новелл Уголовного кодекса об ответственности за домашнее насилие.

Презентация комментария состоялась во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметили участники мероприятия, положения закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины с целью реализации положений конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями» направлены на усиление уголовно-правовой защиты лиц, пострадавших от домашнего насилия или насилия по половому признаку, имеют революционный характер, серьезно меняют устоявшиеся подходы к уголовному преследованию обидчиков и осуществлению судопроизводства в таких делах, а следовательно требуют разъяснения и толкования, на которые могут опираться практики в профессиональной деятельности.

Авторами комментария являются правоведы-криминологи Николай Хавронюк и Александр Дудоров, которые являются авторами самого авторитетного комментария к Уголовному кодексу Украины.

«Несмотря на то, что Украина стала одной из первых стран Восточной Европы, которая создала основы для борьбы с семейным насилием, уголовное законодательство до недавнего времени не содержало специальных норм, которые предусматривали бы ответственность за совершение именно домашнего насилия. В общественном сознании закрепилось ошибочное убеждение, что якобы домашнее насилие не может быть преступлением. Это мешало должным образом защитить пострадавших и привлечь обидчика к справедливому наказанию. В декабре 2017 года Верховная Рада приняла комплексный пакет законодательных изменений, создав почву для развития системы защиты и всесторонней специализированной поддержки пострадавших и детей», - отметила заместитель министра социальной политики Наталья Федорович.

Она подчеркнула, что изменения в уголовное законодательство, направленные на наказание обидчика, делают модель реагирования на домашнее насилие завершенной.

«С одной стороны - помощь пострадавшему лицу, с другой - механизм юридического воздействия на обидчика», -подчеркнула Федорович.

Народный депутат, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, которая в 2017 году инициировала законодательные изменения, отметила, что «со вступлением в действие изменений в Уголовный кодекс система реагирования на домашнее насилие значительно усилится, и мы ожидаем, что обидчики начнут ощущать всю силу действия закона».

«Это, в свою очередь, мы надеемся, будет способствовать и предотвращению этого позорного явления», - добавила Луценко.

Как отметили участники пресс-конференции, закон вступает в силу 11 января 2019 года. За исключением отдельных положений, которые уже вступили в силу (изменения в статью 67 «Обстоятельства, отягчающие наказание» Уголовного кодекса Украины).

Принятые изменения, среди прочего, касаются криминализации домашнего насилия (ст.126-1 УК), принуждение к браку (ст.151-3 УК), незаконное проведение аборта или стерилизации (ст.152 УК), введение ограничительных мер в отношении лица, совершившего домашнее насилие, (ст.96-2-1 УК), а также уголовной ответственности за невыполнение ограничительных мер, или ограничительных предписаний и не прохождение программы для обидчиков (ст.390-1 УК).

Кроме того, изменения в уголовное законодательство закрепляют обновленный подход к преступлениям против половой свободы и половой неприкосновенности личности, вводя концепцию «добровольного согласия» и факт «проникновения» как разграничение между изнасилованием и другими формами сексуального насилия.

Помимо установления прямой ответственности за домашнее насилие, закон усиливает ответственность за любое преступление, если оно совершено: на почве половой принадлежности; в отношении лица пожилого возраста, лица с инвалидностью, или лица, которое находится в беспомощном состоянии, или лица, страдающего психическим расстройством или имеет недостатки умственного развития; в отношении малолетнего ребенка или в присутствии ребенка; в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях. В этой части закон вступил в силу с 12 января 2018 года.