Признание России страной-агрессором пока не привело к уменьшению ее информационного влияния на Украину - эксперт

Киев. 30 января. УНИАН. Признание России страной-агрессором пока еще не привело к уменьшению ее информационного влияния на Украину.

Об этом на круглом столе в УНИАН на тему: "Информационная безопасность Украины после признания России страной-агрессором" сказал проректор Европейского университета Андрей Бутенко.

Он отметил, что по примеру того, как объединилось общество в деле помощи армии, необходимо и объединение в сфере защиты от российского информационного влияния. "Нам нужно аккумулировать научный, общественный потенциал, опыт специальных служб, коммуникационные возможности информационных агентств, телекомпаний", - подчеркнул эксперт.

Также Бутенко добавил, что на сегодняшний день в Украине даже нет четкого определения, что такое информационная безопасность, вместе с тем на национальных каналах после выпуска новостей, материалов о войне "включается очередной российский сериал".

Как сообщал УНИАН, 27 января Верховная Рада на внеочередном заседании приняла заявление о признании Российской Федерации страной-агрессором и призвала мировое сообщество поддержать это решение