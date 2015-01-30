Украина не может повлиять на работу телевышек в Донецке и Луганске - эксперты

Киев. 30 января. УНИАН. Украина в настоящее время не может повлиять на работу передающих центров (телевизионных вышек) в Донецке и Луганске, а военные не видят целесообразности в выведении их из строя.

Об этом на заседании круглого стола в УНИАН на тему: "Информационная безопасность Украины после признания России страной-агрессором" заявили эксперты.

Начальник отдела ведения информационной борьбы Генштаба ВСУ Анатолий Кравчук сказал, что не может быть и речи о выводе из строя передающих центров.

"Если бы я подтвердил, что телевышку можно вывести из строя, то завтра «ДНР» взрывает эту вышку и говорит, что господин Кравчук заявил, что это возможно, и сегодня они (ВСУ - УНИАН) это сделали. И если мы ее не подорвали до сих пор, значит, в этом нет необходимости. Да и не нужно ее подрывать, потому вся Европа работает не на блокирование информации, которая ей не нравится, а на контраргументах", - сказал он.

В свою очередь, экс-гендиректор концерна РРТ Анатолий Антоненко и нынешний гендиректор концерна Александр Пивнюк заявили, что на сегодняшний день нет технической возможности прекратить работу передатчиков на телевышках, находящихся под контролем террористов. Также, по их мнению, невозможно установить так называемые "глушилки" для того, чтобы подавлять сигнал российских телеканалов украинскими или просто радиопомехами.

По словам Антоненко, "что касается подавления сигнала, то для этого нужно установить передатчики, схожие по параметрам с теми, сигнал которых будет подавляться".

Он уточнил, что и высота, и локация, и мощность должны быть близкими.