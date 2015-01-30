Украина может осуществлять вещание на территорию России только через эфирное радио - эксперт

Киев. 30 января. УНИАН. Украина может осуществлять вещание на территорию России только через эфирное радио на длинных и средних волнах.

Об этом на круглом столе в УНИАН на тему: "Информационная безопасность Украины после признания России страной-агрессором" заявил заместитель гендиректора по вопросам развития сетей радиовещания Национальной радиокомпании Украины Валерий Юрченко.

Он отметил, что осуществлять спутниковую трансляцию украинских теле- и радиоканалов на большую часть территории России Украина не в состоянии, поскольку спутники, способные обеспечить покрытие всей российской территории сигналом, принадлежат собственно России. Это спутники серии "Экспресс", "Ямал". Спутники, на которых транслируются украинские каналы, перекрывают лишь незначительную территорию РФ в европейской ее части.

"На сегодняшний день у нас есть только возможности, оставшиеся со времен СССР. Это вещание мощными средствами радиовещания. Национальная радиокомпания уже ведет на территорию России вещание мощными передатчиками, транслирует на Петербург и Москву свои программы. Другого способа пока еще нет. Спутник, кабельные сети недоступны, а Интернетом в России пользуется незначительное количество населения. К тому же, его можно блокировать. К рядовым гражданам можно дойти только через радио", - отметил Юрченко.

Вместе с тем он подчеркнул, что передающее оборудование требует замены на современное, поскольку оно морально и физически устарело.