Для эффективной борьбы с туберкулезом в Украине необходима политическая воля и многосекторальное сотрудничество - эксперты

В Украине ежегодно своевременно не выявляют примерно 22,5% случаев заболевания туберкулезом.

Киев. 21 декабря. УНИАН. Для эффективной борьбы с туберкулезом в Украине необходимы, в том числе, политическая воля и многосекторальное сотрудничество в этом направлении.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления БО «Украинцы против туберкулеза» Виталий Руденко.

Он отметил, что в Украине ежегодно своевременно не выявляют примерно 22,5% случаев заболевания туберкулезом, что обеспечивает его дальнейшее распространение среди населения.

«Все эти люди не учтены. И этот туберкулез - 22,5% неучтенных - он ходит по Украине», - сказал эксперт.

Руденко отметил, что Всемирная организация здравоохранения четко заявила, что туберкулез можно преодолеть только многосекторальным и многоведомственным сотрудничеством, «чего на сегодня в Украине нет».

«Уже который год Украина не закупает как государство для своих граждан современные противотуберкулезные лекарства. Это свидетельствует о недостатке политической воли, о неспособности выполнения определенными должностными лицами своих функциональных обязанностей. Когда есть политическая воля, то, например, есть и безвиз, есть и томос, а в данном случае этой политической воли нет, или есть неспособность выполнять свои обязанности», - пояснил Руденко.

По словам сопредседателя Коалиции организаций «Остановим туберкулез вместе» Сергея Борткевича, надо забыть, что туберкулез был когда-то болезнью социально незащищенных и уязвимых слоев населения.

«Сегодня туберкулезом болеют и депутаты, и академики, и представители неправительственных структур. Мы должны понимать, что туберкулез нельзя преодолеть исключительно медицинскими средствами. Эта проблема на 51% - социально-экономическая», - пояснил Борткевич.

Он также подчеркнул необходимость обеспечения политической поддержки и многосекторального и многоведомственного подхода в борьбе с туберкулезом.

Организаторы пресс-конференции: БО «Фундация «Общественное движение «Украинцы против туберкулеза»; Всеукраинская ассоциация людей, которые переболели туберкулезом «Сильнее чем ТБ»; Всеукраинская Коалиция «Остановим туберкулез вместе».