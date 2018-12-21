В Киеве презентовали книгу «Евангелие Бучацкое» (фото, видео)

Издание состоит из факсимиле древней рукописи Евангелия Бучацкого и перевода его текстов на современный украинский язык.

Киев. 21 декабря. УНИАН. В Киеве презентовали книгу «Евангелие Бучацкое», которая в 2018 году получила премию президента Украины «Украинская книга года» в номинации «За весомый вклад в развитие украиноведения».

Презентация этой книги, изданной государственным предприятием «Государственное специализированное издательство художественной литературы «Дніпро» по заказу Госкомтелерадио в рамках программы «Украинская книга», состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Издание состоит из факсимиле древней рукописи Евангелия Бучацкого и перевода его текстов на современный украинский язык.

«Я увидел, что это не то Евангелие, которое мы обычно читаем в себя дома, это так называемое Евангелие - апракос - подбор отрывков Евангелие на 365 дней в году», - акцентировал составитель книги и автор предисловия к ней, доктор философии, доктор искусствоведения, доктор богословских наук, профессор, академик Академии наук высшего образования Украины Дмитрий Степовик.

В презентации приняли участие: кандидат богословских наук, доцент, протоиерей Владимир Тимощук; член редколлегии ГП "Государственное специализированное издательство художественной литературы "Дніпро" Роман Матковский; первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак; модератор, директор ГП "Государственное специализированное издательство художественной литературы "Днепр" Александр Кудрявцев; составитель книги "Евангелие Бучацкое", доктор искусствоведения, доктор философии, доктор богословских наук, профессор, академик Дмитрий Степовик; кандидат богословских наук Александр Мирончук.

Справка. Современное книжное издание «Евангелие Бучацкое» воссоздает уникальное рукописное священное Евангелие конца XII - начала XIII века, которое сейчас находится в коллекции Национального музея г. Львова им. Андрея Шептицкого.

Священная украинская рукописная книга домонгольского периода, которая с 1888-1889 гг. получила в научной литературе название «Евангелие Бучацкое», была написана от руки и украшена большими заглавными инициалами для последующего прочтения священнослужителями во время Божественной литургии - во второй половине ХІІ или в начале ХІІІ века на Волыни. В течение Средневековья именно Волынь, ее писцы и художники по монастырям и светских мастерских творили шедевры книжно-рукописного искусства, которое в то время приравнивалось к иконописи. Свое нынешнее название «Евангелие Бучацкое» книга получила по месту хранения с 1712 года в мужском монастыре г. Бучач. По значимости текстов и оформления Евангелие Бучачское занимает одно из первых мест среди украинских рукописей.

Книга вышла в 2016 году в ГП «Издательство «Дніпро» и состоит из факсимиле древней рукописи Евангелия Бучацкого и перевода его текстов на современный украинский язык. Книга формирует знания об Украине, ее народе, истории, культуре. За весомый вклад в развитие украиноведения в 2018 году книга получила премию президента Украины «Украинская книга года».

Фото с презентации книги: https://photo.unian.net/rus/themes/83514