Корпорация «Эталон» во втором квартале 2019 года планирует начать продажи своих автобусов на европейском рынке (фото, видео)

В середине 2019 года планируется запуск серийного производства 12-метрового автобуса.

Киев. 26 декабря. УНИАН. Крупнейший в Украине производитель автобусов корпорация «Эталон» во втором квартале 2019 года планирует начать продажи своих междугородных автобусов на базе экологического стандарта Евро-6 на европейском рынке.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко.

«Мы продолжаем работать над нашим автобусом на базе экостандарта Евро-6. Наши планы поскорее закончить сертификацию осуществились в пределах нашей страны. Получение сертификата для европейских рынков задерживается, и мы ожидаем его получить в феврале… Я думаю, что во втором квартале 2019 года начнутся продажи на европейском рынке. У нас уже подписан договор с польской, чешской и словацкой компаниями. Они декларируют, что есть уже перевозчики, которые готовы закупать эту машину», - сказал Бутко, добавив, что стоимость автобуса «Эталон» стандарта Евро-6 составляет 107,5 тыс. евро, тогда как автобус с такими же характеристиками в Европе продают за 150 тыс. евро.

По его словам, автокорпорация в этом году разработала и произвела образец 12-метрового автобуса, который планируют продавать за 170 млн долл.

Бутко рассказал о планах по расширению продаж и оптимизации работы корпорации на 2019 год.

«Рынок автобусов в Украине есть. За год завезли тысячу б/у автобусов. Этот сегмент нам тоже необходимо захватывать, и для этого с нового года мы создадим департамент продаж. Он будет помогать нашим торговым домам продавать транспорт и компоненты. Также мы делаем акцент на сокращении расходной части. У нас появилась внутренняя структура, которая каждый месяц будет отслеживать административные и транспортные аспекты с целью сокращения расходов. Также стоит вопрос энергосбережения. У нас очень много железных отходов. Поэтому мы закупаем оборудование, которое позволит из отходов металлолома производить разные инструменты. Это даст неплохой дополнительный доход», - сказал он.

По словам Бутко, в уходящем году на Черниговском автозаводе началась работа по строительству нового малярного комплекса.

«Этот комплекс будет делать турецкая компания. Сейчас уже идет проектирование», - сказал он.

При этом президент корпорации подчеркнул, что корпорация продолжает поддерживать социальные программы.

«В Одессе у нас есть детский садик, а в Коблево продолжает свою работу спортивный детский лагерь «Бригантина» на 240 мест», - сказал он.

Также Бутко отметил, что в Украине на данный момент полностью отсутствует кредитование машиностроительной отрасли, что негативно сказывается на отрасли. «Банки говорят, что они кредитуют, но я бы хотел посмотреть на этих счастливчиков. Может, сельское хозяйство, но и только те, которые показывают миллиардные или миллионные прибыли», - сказал он.

В ходе пресс-конференции генеральный директор ТОВ "Черниговский автозавод", вице-президент корпорации «Эталон», Валерий Купцов сообщил, что в середине 2019 года планируется запуск серийного производства 12-метровых автобусов, которые последние годы активно закупают крупные города.

«Мы проводим внутренние испытания. После этого мы будем заниматься сертификацией. По нашему опыту, эта процедура займет примерно полгода. То есть в середине 2019 года мы должны получить сертификат и начать производство», - сказал он.

Также Купцов отметил, что в первом полугодии 2019 года появится троллейбус с запасом автономного хода.

«Мы сейчас производим троллейбус. Следующий шаг – это троллейбус с запасом автономного хода. Я думаю, что он появится в первом полугодии 2019 года. Следующий шаг будет - электробус. Такие переговоры мы начали еще 2 года назад. Как только появится серьезный запрос рынка – мы будем к этому готовы», - сказал он.

Директор ТОВ «Торговый дом «Эталон Авто» Вадим Шкарупин отметил, что рост продаж корпорации «Эталон» по итогам 2018 года составил 35%.

«Мы планировали чуть больше, но ситуация такая, какая есть. Мы продали 245 машин по сравнению со 180 машинами в прошлом году», - сказал он, добавив, что в 2018 году доля корпорации на рынке новых автобусов увеличилась до 20%, а на рынке троллейбусов – 10%.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» объединяет 21 предприятие, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов “Украинский кардан” и Черниговский кузнечный завод.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/ukr/themes/83541