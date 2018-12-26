Суд обязал горадминистрацию Киева снизить тарифы на обслуживание придомовой территории для киевлян

Эксперты подсчитали, что за полтора года киевляне переплатили 1,5 млрд грн.

Киев. 26 декабря. УНИАН. Апелляционный суд подтвердил решение о том, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) незаконно повысила тарифы на обслуживание придомовой территории, в связи с чем обязала КГГА с 20 декабря 2018 года выставлять счета тарифам, принятым до 6 июня 2017 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, ссылаясь на решение Апелляционного административного суда от 20 декабря 2018 года.

«КГГА должно исполнить решение суда и уже с 20 декабря 2018 года выставлять счета за услуги по содержанию домов и придомовых территорий по предыдущим тарифам, которые действовали до 6 июня 2017 года по распоряжению №442 от 30.04.2015 года, - сказал Кучеренко.

При этом он отметил, что в течение рассмотрения дела КГГА не предоставила мостостроительную и землеотводную документацию ни на один из домов, а технические паспорта советского образца предоставлены только для трети жилых домов. Тарифы и структура тарифов, по которым предприятия киевской территориальной громады предоставляли услуги, были утверждены без проверки их экономической обоснованности и без необходимой документации. В то же время разделение цен на тарифы в зависимости от срока оплаты до 20 числа - не предусмотрено действующим законодательством.

«По предварительной аналитической оценке, базирующейся на понимании потоков денежных сборов с киевлян, за полтора года киевляне переплатили 1,5 миллиарда гривен», - добавил Кучеренко.

Представители Союза собственников жилья предложили ряд мер, которые необходимо принять, среди них проведение публичного расследования действий должностных лиц КГГА, которые привели к переплате киевлянами полутора миллиардов гривен за содержание придомовой территории.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель юридического департамента ГО "Центр защиты киевлян" Юрий Власенко отметил, что жители обращаются к управляющим компаниям с просьбой предоставить информацию о том, куда были потрачены средства и какие были подписаны договоры, а компании отказываются предоставлять такую информацию, ссылаясь на конфиденциальность.

«Мы как потребители должны не только знать, куда идут средства, но и иметь рычаги воздействия. К сожалению, управляющие компании, которые были созданы в 2015 году, учредителем которых является КГГА, не дают нам такой возможности. И мы понимаем теперь, куда идут эти полтора миллиарда гривен», - сказал он.

В свою очередь адвокат Ростислав Кравец подчеркнул, что речь не идёт о перерасчёте, поскольку компании, которые обслуживали придомовые территории, должны вернуть средства, которые в течение полутора лет переплачивали жители.

«После того как каждый киевлянин обратится за возвратом переплаченных сумм, то за каждый день невозврата такой переплаты предусмотрена пеня в размере 3%», - сказал он.

Адвокат Юрий Сухов добавил, что готовится обращение в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы расследовать правомерность принятых решений, за которые ответственные лица должны нести юридическую ответственность.

Как сообщал УНИАН,16 июня 2017 года власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий.

Соответствующее распоряжение КГГА №668 от 6 июня 2017 года было обнародовано на официальном сайте киевской власти. Отмечалось, что документ принят в связи с обращением исполнителей услуг по содержанию домов и придомовых территорий, которые предоставили соответствующие расчетные материалы относительно новых тарифов.

В записке к распоряжению отмечается, что новые тарифы предусмотрены для 8 тыс. 327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилого фонда всех 10 районов столицы).

Власти города оставляют возможность населению платить за услугу по стимулирующим тарифам - 10% скидки (такая же действует и сегодня), если оплата осуществляется до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

6 июля 2017 года Союз владельцев жилья Украины подал в суд иск об отмене данного распоряжения КГГА и 6 июля 2018 года было вынесено соответствующее решение суда.

КГГА подала апелляцию на решение Окружного суда Киева об отмене распоряжения КГГА от 6 июня 2017 года №668 о повышении в 1,5-2 раза тарифов на уборку домов и придомовых территорий.