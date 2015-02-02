Эксперты заявляют об угрозе полной монополизации информпространства Крыма оккупационной властью

Киев. 2 февраля. УНИАН. Мониторинговая миссия «Крымская полевая миссия по правам человека» (КПМ) констатирует признаки системной работы действующей в Крыму власти по монополизации информационного пространства на полуострове.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заместитель председателя КПМ Ольга Скрипник.

По ее информации, начиная с марта 2014 года, миссия, работа которой осуществляется при поддержке Программы развития ООН в Украине и Министерства иностранных дел Дании, собрала ряд фактов давления на представителей СМИ в Крыму. Это как факты физического давления, в частности нападения на журналистов, так и использование «языка вражды» по отношению к ним - с призывами к местным жителям не идти на контакт с теми представителями СМИ, кто пишет «не хвалебные» материалы о самопровозглашенной власти, препятствовать их деятельности и сообщать в органы ФСБ.

Также, по информации Скрипник, для уголовного преследования и запугивания местная власть использует российское законодательство – об экстремизме и сепаратизме, о регистрации СМИ, что создает формальные препятствия.

Исходя из данных мониторинга, КПМ констатирует, что процессы в сфере свободы слова не территории Крыма сохраняют негативный характер, ведут к существенному сокращению объективной информации о происходящих событиях, а также приводят к уменьшению числа независимых медиа на полуострове.

Присутствовавшая на пресс-конференции редактор региональной сети «Громадського радіо», которое сотрудничает с КПМ, Ирина Седова рассказала, что спецслужбы не скрываясь следят за журналистами на мероприятиях и составляют «пул» тех представителей СМИ, за работой которых «нужно следить». Также отдельных журналистов, по ее словам, вызывали на «профилактические беседы».

Кроме того, она сообщила, что 25 февраля 2015 года Роскомнадзор намерен провести конкурс по распределению частот, которые давно используются крымскими радиостанциями. Для участия в конкурсе необходимо предоставить свидетельство о регистрации СМИ, а также универсальную лицензию на радиовещание.

«Но в этом конкурсе местные радиостанции теперь не смогут принять участие по двум причинам: во-первых не все успели перерегистрироваться по российскому законодательству, а во-вторых - нужно предоставить универсальную лицензию на радиовещание, которую наши вещатели не успели получить. И, скорее всего, все эти частоты, хотя у радиовещателей лицензии до 2017-2018 года, уйдут на холдинги, которые подконтрольны непосредственно Москве и Кремлю», - заявила Седова.

В свою очередь директор ОО «IPC Севастополь» Татьяна Рихтун, говоря о свободе слова в этом городе, отметила, что там осталось только 2 телеканала: один принадлежит председателю так называемого законодательного собрания, второй – «правительству» Севастополя. За третий канал идет борьба между «правительством» и «законодательным собранием».

«С приходом РФ закрылись несколько интернет-изданий, которые вели независимую политику по отношению к местной власти. По отношению к оставшимся в декабре законодательное собрание приняло распоряжение, которым запрещено депутатам давать комментарии интернет-изданиям, по сути, исключив их из списка СМИ», - заявила Рихтун.

Как отметила редактор Центра журналистских расследований Татьяны Курманова, еще в мае 2014 года журналисты массово покидали Крым, а те, кто остался – «сменили риторику на более мягкую» в отношении действующей там власти. По ее мнению, в Крыму практически не осталось свободных медиа, а информационное пространство почти полностью зачищено под «новые российские реалии».

«КПМ почти год фиксирует постоянные нарушения свободы слова, и после последних событий можно говорить не просто об ограничении, а о попытке уничтожения свободы слова и независимых СМИ в Крыму», - заявила Скрипник.

Эксперты считают, что информирование Украины и всего мирового сообщества о реальных событиях в Крыму - одна из наиболее важных задач сейчас. «Чем большей огласке будут предаваться все случаи нарушения прав человека в Крыму, тем сложнее местным властям будет укреплять свои позиции и давить права и свободы крымчан. И в том числе и свободу слова», - считает Седова.