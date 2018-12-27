Действующее избирательное законодательство нуждается устранения устаревших "мертвых норм" - ОПОРА

Эксперты заявляют, что Центральная избирательная комиссия вынуждена будет заниматься нормотворчеством из-за бездействия Верховной Рады, которая не отменила в законе о выборах главы государства устаревшие положения.

Киев. 27 декабря. УНИАН. Действующее избирательное законодательство до начала кампании по выборам президента, стартующей 31 декабря, нуждается в устранении «мертвых норм", которые устарели, противоречат новейшему законодательству или не могут быть выполнены из-за нынешней ситуации в государстве.

Об этом координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила на пресс-конференции в УНИАН.

"По поводу реформы избирательного законодательства и в контексте президентских, и будущих парламентских выборов, как нам кажется, есть большой вызов, что касается бездействия парламента сегодня в части приведения в соответствие норм действующего законодательства к вызовам нового времени или потребностям", - сказала Айвазовская.

Она пояснила, что в законе о выборах главы государства есть «мертвые нормы», которые касаются позиций и названий организаций, типов деклараций, которых уже не существует, или законодательства, которое уже не действует.

«И парламент мог бы очень просто внести технические изменения в закон о выборах президента. Эти нормы даже не требуют какого-то уровня политического согласования. Они являются элементарными», - добавила Айвазовская.

«Но страх вообще касаться законодательства о выборах в это время на самом деле парализовал парламент в части реализации задач, касающихся избирательной реформы, которые себе ставила бывшая и действующая коалиция, и записывала в коалиционных соглашениях... Мы понимаем, что сегодня ЦИК на самом деле вынуждена будет заниматься нормотворчеством, что является несоответствующей практикой», - сказала эксперт.

Она привела пример, что будущие кандидаты в президенты должны подавать декларации о доходах старого образца - бумажные, которые уже отменены в новейшем законодательстве, ведь сейчас все должностные лица заполняют электронные декларации.

"Или как быть тем кандидатам, которые не могут предоставить в пакете документов для регистрации первую, вторую страницу паспорта и страницу с регистрацией, так как у них уже есть ID-карты. Или каким образом проверить ценз оседлости и проживание потенциальных кандидатов в течение последних десяти лет в пределах Украины, или же реализовать избирательное право военнослужащим, которые находятся, например, вблизи линии разграничения, выполняют свои обязанности и, в отличие от 2014 года, когда в профильном законе были разовым действием включены переходные положения относительно формы реализации их избирательных прав. Действующий закон таких положений не содержит", - подчеркнула она.

По словам Айвазовской, к сожалению, Верховная Рада в предвыборный период занимается другими делами, а не заботится в целом об избирательном процессе, процедурой и субъектах избирательного процесса.

Вместе с тем она выразила обеспокоенность, что профильный комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия до сих пор не дал оценку зарегистрированному в парламенте правительственному законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства (№8270), а также этот проект не рассмотрен в первом чтении.

"Эти примеры на самом деле демонстрируют то, что мы входим в год, в котором также задачи первой необходимости точечных изменений в законодательство будут нивелированы параличом парламента", - сказала Айвазовская.

Она считает, что это безответственная позиция депутатов перед обществом.

"Вопиющая проблема на президентских выборах может быть - это чрезмерное количество кандидатов, что является демонстрацией не столько демократичности Украине, не столько конкуренции, но и наличия технических лиц в бюллетене, задачами которых будет, к сожалению, не участие в выборах как таковое с целью продвижения идеологий и программ, а в первую очередь представление интересов третьих лиц. И действующее законодательство содержит положения о подкупе избирателей, продаже голоса, но продажа пассивного избирательного права вроде баллотироваться, быть избранным, к сожалению, не зафиксирована в законодательстве", - сказала Айвазовская.

Она считает, что такая ситуация может привести к срыву выборов.

"Поэтому любой, кому будут даны 2,5 миллиона на денежный залог, может принять участие в выборах для того, чтобы нивелировать их как таковые. У нас нет максимальной численности членов избирательных комиссий на уровне УИК, поэтому, например, регистрация 50 кандидатов приведет к тому, что в УИК должно было быть по 50 членов комиссий, и при сговоре отдельных из них, отсутствие кворума может привести к срыву избирательного процесса или полному хаосу", - отметила Айвазовская.

В связи с этим она указала на важность установления предохранителей, чтобы в избирательном процессе не участвовали или были привлечены к ответственности законно лица, "целью которых является хаос или срыв выборов".

Справка УНИАН. Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация, которая завершается в полночь последней пятницы перед голосованием. К 9 февраля 2019 года будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.

По данным ЦИК, на организацию и проведение президентских выборов из госбюджета будет потрачено более 2 млрд грн.